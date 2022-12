​Wat gebeurt er in 2023 met het metaverse?

Het metaverse, dat Horizon heet, is volgens Meta een ‘synchroon social network’, wat betekent dat het een soort hybride lijkt te zijn tussen een virtuele wereld en een netwerk-app zoals WhatsApp of Facebook Messenger. Daarnaast is gaming en entertainment groot binnen het metaverse, maar zou Meta het graag als meer zien dan alleen entertainment. Echter is het de vraag of het in de huidige economische situatie ruimte heeft om dat nieuwe niveau te creëren voor het metaverse. Zeker nu Facebook volop wijst naar Apple dat hem miljarden aan inkomsten zou afnemen door duidelijker te vragen of apps gebruikers mogen tracken.

Het is moeilijk om te zeggen wat 2023 precies gaat brengen voor het metaverse van Meta, want Meta is er ook duidelijk over dat het er, wel, onduidelijk over blijft. Bosworth zei tegen CNET : “We weten niet precies welke vorm het zal aannemen. Als iemand die een vrij lange geschiedenis heeft in het creëren van deze sociale ruimten, ben ik een beetje terughoudend om er prescriptief over te zijn. Ik vond het artikel van Kashmir Hill over Horizon uitstekend. Zij vond niche-ontwerpersgemeenschappen die enorm ondersteunend, positief en leuk zijn. Dat is een soort "vind je mensen" verhaal waar we van houden op het internet. Er zullen zeker veel mensen zijn die alleen met mensen om willen gaan die ze al kennen. En dat moet kunnen. En er zullen mensen zijn die expliciet mensen willen ontdekken die ze niet kennen, en waar die gemeenschappen over gaan. Ik weet niet zeker of het één ding zal zijn.“

Augmented reality

Dat is meer op het sociale gebied. Technisch gezien wil Meta meer investeren in zorgen dat handtracking beter is, zodat je makkelijker en natuurlijker met het systeem kan omgaan. Niet alleen in virtual reality, want augmented reality speelt ook een grote rol. Dat heeft echter meer tijd nodig dan 2023: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we tegen het einde van het decennium een echt rijke augmented reality zullen hebben. We zijn nog een paar fundamentele doorbraken verwijderd van iets dat schaalbaar is. We hebben zicht op die problemen en die doorbraken - uiteraard kunnen we verrast worden, ze zijn nog erg onzeker. Maar we hebben meerdere wegen die we volgen in 2023, ik denk dat mensen zullen blijven ontwikkelen voor mixed reality, waarvan een groot deel nuttig zal zijn in augmented reality. In ons geval via het Spark AR-platform dat beschikbaar is op mobiele telefoons, maar hopelijk ook op Quest Pro - ik denk dat je daar veel vooruitgang zult zien.”

Het is afwachten of de zakelijke wereld er veel brood inziet en ermee in zee gaat, of dat het toch echt meer vanuit een entertainment-perspectief zal ontstaan en in eerste instantie juist meer voor gamers en social media-gebruikers is. Op dit moment is Horizon van Meta nog niet beschikbaar voor mensen buiten Engelssprekende landen, waardoor we nog niet hebben kunnen ervaren wat Meta tot nu toe heeft gecreëerd. Hopelijk is dat wel iets wat Meta meer aandurft wanneer de juiste hardware er in 2023 dan eindelijk is.