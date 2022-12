Sony's nieuwe VR-systeem scant je hele lijf voor het metaverse

Mocopi

We kennen het metaverse veelal van Horizon Worlds, het metaverse van Facebook-moederbedrijf Meta dat helaas nog niet in Nederland uit is. Daar hebben mensen geen benen gehad. Het is sowieso nog een wat ver-van-ons-bed-show, voordat we straks allemaal fanatiek in het metaverse stappen. Maar als we er straks onze eerst stappen in zetten, dan kunnen we dat met een beetje hlup van Sony wel heel accuraat doen. Het heeft namelijk Mocopi geïntroduceerd. Een soort schijfjes die je op je ledematen bevestigt en waarmee wordt gezorgd dat je met je hele lijf in het metaverse te zien bent.

Mocopi is een nieuwe motion-caption-methode die niet alleen kan worden gebruikt in het metaverse. Mensen die bijvoorbeeld hun eigen games maken, die kunnen hun motion capturing gebruiken in programma’s als Unity, VRChat en Autodesk MotionBuilder. Het voordeel is dat het niet een heel duur systeem is: voor zo’n 360 euro kunnen creatievelingen op een vrij laagdrempelige manier realistischere bewegingen aan hun games toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan 3D-artiesten. Ook Vtubers worden aangemerkt als doelgroep: dat zijn YouTubers en streamers die zelf niet in beeld zijn, maar een virtuele avatar zijn. Voor hen zou Mocopi in veel gevallen een veel goedkopere manier zijn dan de vele duurdere oplossingen die er zijn voor virtuele, bewegende avatars.