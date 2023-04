Meta-CEO Zuckerberg wil AI-agenten linken aan miljarden mensen

Mark Zuckerberg is groot fan van agenten op basis van kunstmatige intelligentie. Hij verwacht dat deze tools voor zowel de gewone mens als een creator of bedrijf enorme voordelen biedt. Zoveel, dat het Meta’s plan is om miljarden mensen aan AI-agenten te linken.

Kunstmatige intelligentie

In een call met investeerders zei de CEO dat er verschillende chatmogelijkheden binnen WhatsApp en Messenger worden onderzocht. “We kijken ook naar visuele creatietools voor posts in Facebook en naar de advertenties op Instagram. Misschien zelfs binnenkort wel video. “Ik verwacht bijvoorbeeld dat er veel belangstelling zal komen voor AI-agenten voor zakelijke berichtgeving en klantenondersteuning zodra we die ervaring helemaal voor elkaar hebben. Na verloop van tijd zal dit zich ook uitstrekken tot ons werk aan het metaverse, waar mensen veel gemakkelijker avatars, objecten, werelden en code kunnen creëren om dit alles met elkaar te verbinden."

Jawel, er wordt nog steeds druk gewerkt aan het metaverse. Het is dan wel wat stil rondom deze ontwikkelingen, waarschijnlijk heeft Zuckerberg zijn lesje geleerd en gaat hij niet meer overenthousiast dingen posten van het metaverse, terwijl het nog in de kinderschoenen staat. Of misschien zelfs in de blote babyvoeten. Het duurt sowieso nog wel vier jaar voordat het metaverse echt iets voorstelt, is de verwachting. Maar als het er is, dan is AI-hulp een belangrijke factor, meent de CEO.