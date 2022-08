Deze banen worden belangrijk voor het bouwen van een metaverse

Meta mag dan duizenden banen creëren in Europa voor het bouwen van zijn metaverse: het is niet heel vanzelfsprekend dat je daar als ontwikkelaar gaat werken. Er zijn namelijk veel meer metaverse-initiatieven, waarvan een aantal zelfs allang live is. Het metaverse is één van de grote aankomende internetgrootheden, zo wordt gesproken. Denk je dat ook? Je kunt er zelf aan meebouwen. Deze banen zijn essentieel bij het ontwikkelen van een metaverse.

Metaverse Sommige experts schatten dat het metaverse in 2030 wel 13 biljoen euro waard is. Er zijn ook experts die zeggen dat het nooit van de grond komt. Toch zijn er al metaverses die enorm populair zijn. Roblox is hier een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook Decentraland. Om die metaverses te bouwen zijn er allerlei banen nodig. Dit zijn de belangrijke jobs voor het creëren van het metaverse:

UX en UI-designers Als er iets belangrijk wordt in het metaverse, dan is het wel dat de gebruikerservaring fantastisch moet zijn. Zeker als we straks met VR-brillen op een virtueel leven beginnen, dan moet je wel makkelijk door menu’s heen kunnen komen en begrijpen wat de bedoeling is. Hier zijn UI en UX-designers voor. Ze helpen je ervaring als gebruiker een stuk prettiger te maken door duidelijke communicatie en design dat logisch werkt. 3D-artiesten Juist omdat virtual reality zo belangrijk wordt, moeten we veel meer van een 2D-wereld naar een 3D-wereld. Zie het als videogames: die wereld veranderde ook volledig toen de eerste 3D-modellen hun intrede deden. Als je straks in VR door een metaverse loopt, dan kun je om objecten heenlopen en wil je wel dat ze er niet als een platte pannenkoek uitzien, maar 3D, net als in het echt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de avatars van anderen. In het verlengde van 3D-artiesten zijn er ook speciale VR-designers nodig, die 3D-modellen en storytelling verenigen om meeslepende werelden te maken.

Ontwikkelaars Software ontwikkelaars zijn nodig om het hele metaverse bij elkaar te coderen. Sowieso is het vak van developer al jaren extreem populair (dank internet!) en dat zal bij deze nieuwe vorm van internetten niet veranderen. De werelden die 3D-artiesten maken of voor zich zien, die moet de ontwikkelaar kunnen bouwen. AI engineers Kunstmatige intelligentie zal ook een grote rol spelen in het metaverse, omdat je hierdoor goede aanraders kunt krijgen, maar er ook wordt meegedacht over manieren om te automatiseren, zodat bepaalde functies binnen het metaverse niet meer door mensen hoeven worden gedaan. AI laat je bovendien in één keer door gigantisch veel data zoeken. Handig dus als kunstmatige intelligentie ook volop van de partij is in het metaverse.

Banen voor het metaverse Als het metaverse eenmaal verder is gebouwd, dan zijn er weer heel veel andere banen nodig, zoals experts op het gebied van security en biometrische gegevens. Weer later komen er andere banen kijken bij het metaverse, zoals mensen van reclamebureaus voor commerciële mogelijkheden, maar misschien ook mensen die helpen je avatar te stylen. Maar misschien komen er ook een soort metaverse-dominees en filosofen. Mensen die je virtuele hond uitlaten Metaverse-politie en Metaverse-rechters. Het kan nog veel kanten op, maar eerst moeten die metaverses gebouwd worden en daar zijn vooral mensen met een IT-achtergrond hard bij nodig.