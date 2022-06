Er komt een metaverse-werkplaats op het Media Park

Content maken in 3D, de nieuwe generatie internet, een revolutie: hoe je het metaverse ook wil omschrijven, het komt er. In ieder geval hebben er veel bedrijven vertrouwen in. Dat is ook te zien op het Media Park in Hilversum, waar een Metaverse Werkplaats wordt geopend.

Metaverse Zeg je NFT’s, de blockchain, virtual reality en social media, dan zeg je het metaverse. Los bestaan deze dingen ook, maar ze kunnen samenkomen binnen het metaverse. Wat daarbij helpt is dat ons internet steeds beter wordt. Sneller, betrouwbaar en klaar om onder andere games te spelen vanuit de cloud. Je hoeft zelf bijvoorbeeld al geen Xbox meer in huis te hebben om wel zware Xbox-games te spelen: dankzij de cloud. Dat metaverse wordt ook zoiets. Je kunt allerlei content zien door op het internet te gaan, waarschijnlijk met een VR- of AR-bril op je hoofd. Het idee is dat de Metaverse Werkplaats in Hilversum hieraan zal bijdragen. Hier werken zes MBO-vakscholen samen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Hierbij gaat het voornamelijk om de pilaren stedelijke ontwikkeling, media, gezondheidszorg en onderwijs.

Studenten aan de slag Denk aan het nabouwen van steden in het metaverse, maar ook virtuele producten maken. Als voorbeeld (zie onderstaande video) wordt gegeven hoe veiligheidssystemen in een tunnel kunnen worden verbeterd, door modellen van alles wat die tunnel behelst in te laden en virtueel te kijken wat er gebeurt wanneer je dingen verandert. Hier kan de brandweer bij worden gehaald, maar er is nu ook meer mogelijkheid voor mensen die minder bekend zijn met dit onderwerp om te helpen aan een oplossing, puur omdat ze gebruik kunnen maken van kunstmatige intelligentie en virtual reality. Er wordt hoog ingezet op de Metaverse Werkplaats: het zijn niet alleen zes MBO’s die samenwerken, maar ook de Utrecht Talent Alliantie, ClickNL, gemeente Hilversum en het Media Park. Een goede plek, middenin het hart van de media-industrie van Nederland. Dat moet het creatieve bloed zeker harder doen stromen. Creatieve mensen die denken in 3D zijn hard nodig en we kunnen dan ook niet vroeg genoeg beginnen met het opleiden van deze mensen. Het metaverse is er namelijk al, kijk maar naar een gedecentraliseerd platform als Sandbox of een videogame als Roblox.

Media Park Hilversum Bovendien staat zo’n groot samenwerkingsverband ergens ook waar het metaverse voor staat. Roblox en The Sandbox zijn alleen zulke successen omdat het plekken zijn waar heel veel mensen samenkomen om nieuwe dingen te creëren. Social media leerde ons om buiten onszelf te kijken, maar het metaverse kan ons leren niet alleen nieuwe mensen te ontmoeten, maar met ze samen te werken om mooie nieuwe dingen te maken. Tegelijkertijd is het metaverse een geheel nieuw hoofdstuk: er zijn nog geen mensen die zijn opgeleid in ‘metaverse’, zoals je nu wel opleidingen ziet voor social media-managementrollen. Die nieuwe Metaverse Werkplaats moet een plek worden waar mensen dus wel worden opgeleid in deze ‘nieuwe wereld’. Misschien kunnen die meteen hun virtuele tweeling opleiden. Denk aan het kunnen ontwikkelen van 3D-modellen, het werken met kunstmatige intelligentie en het visueel maken en blootleggen van problemen, zoals het bovengenoemde tunnelveiligheidssysteem. Het metaverse moet meer worden dan een spelletje en meer dan social media, maar het grappige is: wat dan precies, dat weet niemand helemaal zeker.