​Metaverse: Straks heb je een digitale tweeling die als jij denkt

Je hebt je offline leven en je online leven: bij sommige mensen zijn die twee enorm verbonden. Hoe handig zou het zijn als je een digitale tweeling hebt die je helpt je online leven te leven? Zo houd je meer tijd over voor je offline leven. In de toekomst gaat dat gebeuren: dan heb je zo’n online tweeling die denkt zoals jij. Bijvoorbeeld om je Metaverse-leven te runnen.

Metaverse We moeten nog steeds zien hoe het metaverse zich ontwikkelt, maar één ding is zeker: we doen steeds meer online. Je merkt het waarschijnlijk nu al: er zijn zoveel social media-platformen dat je soms niet weet waar je nou wat moet posten. Het kan erg arbeidsintensief zijn, zeker omdat je ook op elk platform de interactie met volgers in de gaten moet houden. Het zou dus nu al wel handig zijn om een digitale tweeling te hebben die je helpt je online leven te leiden. Het metaverse zal alleen maar versterken hoe we alles wat we in de echte wereld gebruiken digitaal maken. Terwijl je in een echte auto zit, kun je op je telefoon een digitale versie zien om je te helpen inparkeren. Wil je een stad bezoeken, dan kun je dat digitaal doen door Google Maps en Streetview te gebruiken. Bijna alles wat we in de echte wereld gebruiken bestaat ook in de digitale wereld: waarom wijzelf dan niet?

Digitale tweeling Je maakt in een metaverse een avatar, maar een digitale tweeling is wel iets meer dan dat. Je ziet het nu in bepaalde games, waarin je een soort schaduw van jezelf kunt laten racen terwijl jij er niet bent. In de formule 1 zie je ook al digitale tweelingen: Red Bull en Mclaren hebben digitale tweelingen van hun auto’s om ze nog beter in de gaten te houden. Steden als Singapore bestaan ook digitaal, om zo bijvoorbeeld de verkeersstroom beter te kunnen behren. Of denk ook aan Sophy, de nieuwe AI van videogame Gran Turismo die de beste racers eruit rijdt. Dit soort AI gebruiken om een racer te maken die dezelfde keuzes zou maken als jij, puur gebaseerd op beslissingen die je eerder hebt genomen, dat zou ook al een soort digitale tweeling zijn. Eigenlijk zijn ze er dus al, maar zo geavanceerd dat het echt een tweede jij is, dat kan nu nog niet.

Kunstmatige intelligentie Dankzij kunstmatige intelligentie en machine learning kun je je digitale tweeling steeds meer laten ‘zijn’ zoals je bent. De BBC sprak recent met een technologie-analist genaamd Rob Enderle over dit soort tweelingen. Hij verwacht dat tegen het einde van dit decennium het gebruik van een digitale tweeling al start. Niet alleen om ‘digitaal werk’ voor je te doen, maar ook het ethisch denkende gedeelte van je over te nemen. Dat is wel spannend, want daarvoor moet je tweeling veel meer van je weten om je goed te leren kennen. Superhandig dat je een tweede versie van jezelf kunt maken, maar hier komen ook belangrijke vraagstukken bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan je werkgever: als je digitale twin ook voor je kan werken, waarom zou hij dan nog met jou willen werken. Hoe gaat dat dan met je salaris, als je virtuele zelf aan de slag gaat? Je partner: geef je die straks minder aandacht en laat je dat over aan je virtuele versie? Tegelijkertijd kan het ook levens redden. Zo werkt de EU met de ESA (de Europese ruimteorganisatie) samen aan Destination Earth. Dit is een digitale tweeling van de aarde waardoor je in real-time in de gaten kunt houden hoe overstromingen en hittegolven huishouden op onze planeet. Kortom, er zijn nog veel stappen te nemen voordat je echt volop gebruik kunt maken van een digitale tweeling. Hoewel er veel tegenin te brengen is, zijn er ook veel positieve mogelijkheden waardoor die digitale tweeling er waarschijnlijk wel echt gaat komen. Die leeft voor jou in het Metaverse, wanneer je er zelf geen tijd voor hebt.