Sophy is het nieuwe AI-paradepaardje van Sony

Sony heeft een nieuwe Gran Turismo-speler aan ons voorgesteld: Sophy. Op de dag waarop in 1996 schaakcomputer Deep Blue het won van Garri Kasparov in een potje schaken, kunnen we melden dat Sony met kunstmatige intelligentie komt die de beste Gran Turismo-spelers ter wereld moet kunnen verslaan.

AI-racer Sophy

Sony ontwikkelde Sophy samen met Polyphony Digital, maar leunt ook erg op de cloud-afdeling van het bedrijf. Zo is Sophy onder andere een zeer sterke coureur geworden door speciale machine learning. Sophy gedraagt zich echter niet als robot, maar als mens: ze is zelfs al gebruikt tegen de pro-spelers, zonder dat zij in de gaten hadden dat er een ‘verstekeling’ in hun toernooien aanwezig was. Sophy is ook nog zelflerend, waardoor ze bij het eerste evenement vorig jaar in juli nog minder punten binnenharkte dan haar menselijke concurrentie, maar het in oktober al dik won.

Sony: “Deze doorbraak was een van de belangrijkste uitdagingen waaraan Sony AI heeft gewerkt sinds de oprichting in april 2020. Gran Turismo Sophy leert door middel van nieuwe, diepgaande leertechnieken om op het hoogste niveau te racen. Het is getraind met behulp van de cloud gaming-infrastructuur die wordt beheerd door SIE voor grootschalige training.“