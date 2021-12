​De 10 beste games van 2021: mis ze niet

2021 was niet het beste jaar. Qua leven niet en qua gamen niet. Toch moeten we het feit dat er weinig gloednieuwe games verschenen niet verwarren met hoe goed de games waren die wel uitkwamen. Kwaliteit over kwantiteit: dat bewijst 2021 met zijn sterke titels. Dit zijn de beste games uit 2021. En die mag je natuurlijk ook gewoon spelen in 2022. En 2023, en 2024…

Marvel’s Guardians of the Galaxy De eerste trailer van deze game blies ons al compleet weg en het is goed om te zien dat Square-Enix het ook nog waarmaakt. Guardians of the Galaxy is nu eenmaal een geliefde franchise, waardoor de verwachtingen hoog zijn: je wil de humor erin hebben, als het even kan van dezelfde kwaliteit als de films. Tegelijkertijd wil je spannende gameplay die net zo veelzijdig is als het team zelf. Dat is goed gelukt. Je voelt je volledig deel van de Guardians of the Galaxy wanneer je jezelf onderdompelt in dit spel.

Deathloop Niemand wist precies wat hij had aan Deathloop, tot het spel uit was. De aanloop mag dan een mysterie zijn geweest, uiteindelijk blijkt Bethesda met Deathloop goud in handen te hebben. Het is snel, je moet er vurig op losvuren, je moet sluipen, er is dat aspect van de tijd: en dat allemaal in een vrij simpel jasje, dat stiekem als je langer speelt toch complexer blijkt te zijn dan je zou verwachten. Of kon verwachten uiteraard.

Life is Strange: True Colors Life is Strange is een franchise die we hoog hebben zitten. Niet zozeer omdat de gameplay heel fantastisch is, want er is nooit heel veel zeer actieve gameplay in Life is Strange aanwezig, maar wel omdat deze reeks de wereld altijd het vuur aan de schenen legt waar het gaat om onderwerpen die taboe zijn of waarover grote verdeeldheid is. Life is Strange: True Colors is een diep emotionele vertelling waarvan we nog lang op onze grondvesten schudden. Ook als is het geen heel actieve game om te spelen, is het er wel een die zijn gameplay zo in het verhaal weet te vervlechten dat hij indruk maakt.

Hitman 3 Hitman is al jaren een fantastische franchise: die kale Agent 47 die altijd in pak loopt, dat gesluip, dat stiekeme schieten: je voelt je een echte huurmoordenaar. Dat is ook in Hitman 3 het geval, waarbij je weer nieuwe locaties doorkruist en zelfs af en toe zijn pak verruilt voor… dat van een hofnar? Dit is een mooie game die je compleet kan opzuigen in een wereld waarin het gevaar in een klein hoekje kan zitten. Of heel opvallend voor je neus danst als een hofnar, blijkbaar.

Ratchet & Clank: Rift Apart In een wereld waarin de meeste games remakes zijn, is het fijn om van een geliefde serie een gloednieuwe game te zien. Zeker als die zo goed is als Ratchet & Clank, dat het paradepaardje is gebleken van PlayStation 5. Wat PlayStation 5 te bieden heeft met bijvoorbeeld de nieuwe DualSense-controller, dat wordt op geweldige wijze tentoongesteld in deze fijne actie-platformer.

Resident Evil Village Je hebt ongetwijfeld iets voorbij horen of zien komen van een nogal grote vrouw in een witte jurk. Ze is het boegbeeld van Resident Evil Village, de engste game die dit jaar verscheen. Niet alleen door jump scares, maar ook door je een heel onaangenaam gevoel te geven van binnen. Dat komt mede door die grote witte vrouw, die enorm indruk maakt als je avond na avond in het donker in je eentje in deze zwartgallige wereld ronddoolt.

Forza Horizon 5 Racegames zijn vaak een niche die nog wel eens wordt vergeten, maar Forza Horizon 5 kun je niet aan je voorbij laten racen. Deze game is namelijk, in tegenstelling tot veel andere racegames, heel toegankelijk. De omgevingen zijn erg mooi en zeker als je een gloednieuwe console hebt, dan is het fantastisch om daar visueel gezien alles uit te halen. Forza Horizon 5 is niet alleen veelzijdig in zijn omgevingen, maar ook in zijn wagens.

It Takes Two It Takes Two heeft indruk gemaakt en dat is eigenlijk door alles wat het spel behelst. De mooie vertelling die weet te raken, het plezier dat je echt met een ander mens op je bank moet spelen, het feit dat je vaak allebei een andere rol hebt die elkaar perfect aanvullen, de gigantische veelheid aan gameplaymechanics, de wonderbaarlijk mooie werelden en de bijzondere personages die je onderweg tegenkomt. Dit is een game die je gespeeld moet hebben, want hier zul je waarschijnlijk nog lang samen aan terugrefereren.

Halo Infinite Halo-fans hebben zo lang naar een grote nieuwe Halo-game moeten uitkijken, dat het feit dat verder alles werd uitgesteld dit jaar eigenlijk niet zoveel uitmaakte. Halo Infinite kwam zelfs eerder! Het spel is prachtig om te zien, maar vooral heerlijk kom te spelen. Er komt weer genoeg buitenaards gespuis je kant op en het is helemaal aan jou waar je naartoe gaat op avontuur. Het is wel erg jammer dat er geen co-op is, want dat maakte onze Halo-sessies altijd net wat beter. We zijn dan ook benieuwd of 343 Industries ons nog gaat verrassen met nieuwe, fantastische Halo-content en modi in 2022, maar gezien het succes dat het is, moet dat haast wel.

Death’s Door Death’s Door is een geweldige game in zijn originaliteit. Je bent een soort gemeentehuis in het hiernamaals en moet in een Zelda-achtig avontuur op zoek naar dungeons met de meest fantastische eindbazen. Zelf ben je een kraai in een spelwereld die uniek is in zijn soort. Het is vooral een heel verrassende game: wie bedenkt dat nou, kraaien? Het hiernamaals? De bizarre eindbazen die je tegen het lijf loopt? Blijkbaar Acid Nerve. Goed gedaan!