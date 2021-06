​E3 2021: zoveel games, dit zijn de highlights

Eén van de grootste, spannendste game-evenementen van de wereld is de gelopen dagen in volle gang geweest (en nog steeds). Dit zijn in willekeurige volgorde de highlights van E3, dat ook dit jaar online plaatsvond in verband met het coronavirus.

Unplugged Lekker luchtgitaar spelen, dat doen we allemaal graag tijdens concerten. Nu dat even niet kan, kunnen we het in virtual reality doen met de game Unplugged. Het is alleen al een genot om The Kids Aren’t Alright van The Offspring weer te horen, laat staan er voor punten op mee te luchtgitaren vanaf deze herfst.

Trek to Yomi Tijdens de presentatie van Devolver werd Trek to Yomi getoond. In deze eerste cinematic kijk je naar een game, maar het voelt alsof het een film is. Een film over samurai, want dat is wat je bent in Trek to Yomo. De vergelijking met Ghost of Tsushima is snel gemaakt, maar in 2022 kunnen we zien wat Trek to Yomi anders maakt. Dan verschijnt het spel op PlayStation 4 / 5 en Xbox One / Series X.

Rainbow Six Extraction We noemden het eerst Rainbow Six Quarantine, maar na afgelopen jaar is het goed dat Ubisoft voor een andere naam heeft gekozen: Rainbow Six Extraction verschijnt op 16 september op Xbox One/ Series X, PlayStation 4 /5, PC en Stadia.

Mario + Rabbids Ubisoft heeft na grote lekken rondom de game eindelijk de officiële aankondiging gedaan Mario + Rabbids Sparks of Hope komt in 2022 naar Switch. De sequel van Mario + Rabbids: Kingdom Battle is nog gehuld in mysterie, maar er is in ieder geval al een flinke trailer:

Co-opgame Babylon Fall De gesloten beta van Babylon’s Fall is nog op zoek naar vers bloed, maar dat is niet het grootste nieuws van studio PlatinumGames. Dat is namelijk de eerste officiële gameplaytrailer, die werd getoond tijdens de Square Enix presentatie. Je gaat in dit spel met anderen dungeons in om een toren over te nemen. Je kunt het alleen spelen of met maximaal 4 mensen. Wanneer het spel verschijnt is nog onbekend, maar hij verschijnt nu ook op PlayStation 5, naast PlayStation 4 en PC.

Far: Changing Tides Tijdens de PC Gaming Show hebben we geweldige games aangekondigd zien worden uit onverwachte hoeken, maar onze favoriet is toch wel Far: Changing Tides. Deze game is de opvolger van Far: Lone Sails en pakt het allemaal rustig aan. Je bent in een overgelopen wereld de kapitein van je eigen voertuig en het is aan jou om hierin je weg te vinden, plus onderdelen bij elkaar te sprokkelen. Wanneer hij verschijnt, dat is nog onbekend.

Riders Republic Ubisoft komt met een nieuwe extreme sportengame, namelijk MMO Riders Republic. Het verschijnt op 2 september en er is ondersteuning voor crossplay. De consoels waarop het verschijnt zijn PlayStation 4 /5, Xbox One/ Series X, Stadia, Luna en PC.

Far Cry 6 De bijzondere franchise Far Cry biedt altijd een wereld om even helemaal in te verdwijnen. Het nieuwe spel, Far Cry 6, biedt als nieuwe schurk Antón, gespeeld door Giancarlo Esposito. Heftige tijden worden beloofd in die nieuwe trailer. Far Cry 6 verschijnt op 7 oktober op Xbox One / Series X, PlayStation 4/ 5, Stadia, PC en Amazon Luna.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Het is bombastisch, het is dramatisch en het past dus helemaal in het canon van Final Fantasy. Tecmo Koei en Square Enix komen met een nieuwe spin-off van Final Fantasy, waarin de hoofdrolspeler eropuit is om ‘chaos’ om te leggen. Team Ninja is de studio achter het spel, dat zo te zien aanzienlijk gewelddadiger wordt dan Final Fantasy. Het spel komt in 2022 naar PlayStation 4/ 5, Xbox One/Series X en PC.

Final Fantasy Pixel Remaster Heb je liever Final Fantasy, dan kun je genieten van dikke pixels met de Final Fantasy 1-6 pixel remasters. Ze komen naar Steam, Android en iOS.

Avatar Terwijl we al jaren wachten op een opvolger van de films, zien we waarschijnlijk eerder nog een game van Avatar. Hij is in ieder geval al flink in de maak bij Ubisoft en dat wordt getoond. Avatar: Frontiers of Pandora verschijnt op Stadia, Xbox Series X, PlayStation 5 en PC. Wanneer is onbekend.

Guardians of the Galaxy Eidos Montreal werkt aan een Guardians of the Galaxy-game en daar is vast een debuuttrailer van om er een idee bij te krijgen. De Deus Ex-studio maakt deze third-person actie-avonturengame waarin je als Star Lord altijd je Guardian-vrienden kunt oproepen. Bovendien zijn keuzes erg belangrijk en van invloed op het verloop van het spel, dat op 26 oktober verschijnt op PC, PlayStation 4/ 5 en Xbox One/Series X.

Among Us Vanaf vandaag is Among Us ook mogelijk om te spelen met 15 spelers. Deze online ‘Wie is de Mol’ is al ruim een half jaar enorm populair en naast dat je het nu met meer spelers kunt doen, komen er ook nieuwe personagekleuren aan, waaronder koraal, banaan en roos.

Xbox Game Pass Het agressieve Back 4 Blood komt meteen uit op Xbox Game Pass wanneer het verschijnt op 12 oktober. Daarnaast heeft Microsoft tijdens zijn presentatie heel veel games aangekondigd die nu naar Xbox Game Pass komen: Arx Fatalis, Fallout (1/2/3/ New Vegas), Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2, Wolfenstein II, RAGE, Doom en Yakuza: Like A Dragon.

Sea of Thieves ‘s Werelds beroemdste piraat komt naar Sea of Thieves. Dit moest natuurlijk gebeuren, al heeft de game er wel even over gedaan om hem te maken. Jack Sparrow maakt op 22 juni zijn opwachting in het grappige spel voor mensen met zeebenen. Je kunt hem helemaal gratis downloaden. “Het hart van ons verhaal onderzoekt wat het werkelijk betekent om een piraat op de Sea of Thieves te zijn. Dit heeft ons niet alleen in staat gesteld om de diepere betekenis van de Pirates of the Caribbean-films en de originele attractie te ontdekken. Ook laat het ons spelers de kans bieden om met Jack Sparrow op avontuur te gaan. Zo kunnen ze meer leren over hoe hij het piratenleven en zijn plek op de Sea of Thieves ziet”, zegt Sea of Thieves creative director Mike Chapman. "Dit verhaal brengt de wereld van Sea of Thieves op onverwachte manieren vooruit. Het was een genoegen om deze twee werelden samen te brengen en beide te behandelen op een manier die authentiek aanvoelt."

Redfall Het team van Dishonored komt met een nieuwe game die heel campy belooft te worden. Het gaat om een vampierenshooter die zich afspeelt in een klein dorpje in Massachusetts. Vampieren hebben de boel overgenomen, de zon geblokkeerd en het ziet er voor de mensheid niet goed uit. Tot jij het heft in eigen hand neemt en in Redfall een einde maakt aan die nekbijters. Redfall verschijnt in 2022 op Xbox Series X en PC. En ook deze game staat vanaf launch op Xbox Game Pass.

Forza Horizon 5 Mooie plaatjes in de nieuwe trailer van Forza Horizon 5. De aankomende titel in de Forza-serie komt op 9 november uit op Xbox Series X, Xbox One en PC. Playground Games laat je afreizen naar het mooie Mexico met zijn regenwouden en vulkanen. Dat ziet er prachtig uit:

The Outer Worlds 2 We weten niets, alleen een naam. Microsoft heeft de sequel aangekondigd van de game van Obsidian, maar over designs of verhalen is nog niets te vertellen. Laat staan over launch of platforms waarop het spel verschijnt.

Starfield Bethesda’s nieuwe game Starfield verschijnt op Xbox en PC op 11 november 2022. Er is nog weinig bekend, behalve het onderstaande glimpsje.

Halo Infinite We weten nog steeds niet wanneer Halo Infinite verschijnt, maar Microsoft gunde ons wel een nieuwe blik op de multiplayermodus van het spel. Je ziet het hieronder:

Diablo II Diablo II: Resurrected komt eraan en de hel komt op 23 september uit op PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4/ 5 en Switch. Dat niet zomaar: als je er de juiste console en tv voor hebt, dan kun je nog een 4K resolutie verwachten met geremastered 7.1 Dolby Surround-audio ook.

Hades Hades verschijnt 13 augustus op Xbox One en Xbox Series X, maar ook op PlayStation 4 en 5. Heb je bovendien Xbox Game Pass, dan kun je het spel daar vanaf dag 1 spelen.