​KPN komt met nieuwe extra voor Xbox-gamers

Het grote voordeel van cloudgaming is dat je op diverse platforms gebruik kunt maken van de dienst, want spellen hoeven niet meer te worden gedownload. Hierdoor kun je spelen op een Xbox Series X, maar ook op een pc of zelfs een smartphone. KPN heeft op de netwerkmarkt zowel 5G voor mobiel als glasvezel voor thuis grotendeels in handen, die essentieel zijn om cloudgaming goed mogelijk te maken. Het vergt veel van een internetverbinding: er moet veel data kunnen worden verstuurd, het netwerk moet goed dekkend zijn in het land én niet geheel onbelangrijk: de verbinding moet van een excellente kwaliteit zijn om haperingen te voorkomen.

Je kunt vanaf nu als KPN-klant kiezen voor een Xbox Cloud Gaming-abonnement. KPN en Microsoft zijn een samenwerking gestart om zo meer Xbox Game Pass Ultimate-abonnees te krijgen. KPN is voor een groot deel van het mobiele en thuisnetwerk in Nederland verantwoordelijk en ziet het als een goede test voor cloudgaming.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass is het zeer populaire abonnement van Microsoft, waarmee je voor een maandelijks bedrag toegang krijgt tot een grote bibliotheek aan games. In principe download je die op je console, maar sinds enige tijd is er ook cloudgaming aan toegevoegd, waardoor je ook via je netwerk kunt spelen zonder het spel te downloaden. KPN en Microsoft willen dit een boost geven en komen dus met een ‘extra’ voor op je bestaande KPN-abonnement. Het gaat om Xbox Game Pass Ultimate, waarmee je bijvoorbeeld Minecraft Dungeons en Forza Horizon 4 kunt streamen.

Xbox Category Lead bij Microsoft Nicholai Hamre zegt: “We zijn erg enthousiast over de samenwerking met KPN. Xbox Game Pass Ultimate biedt een samengesteld aanbod van meer dan 100 geweldige games, waaraan voortdurend nieuwe games worden toegevoegd. Je kunt ze rechtstreeks spelen op Xbox consoles, Windows 10 PCs of mobiele telefoons en tablets via Xbox Cloud Gaming (bèta).”

KPN focust zich de laatste tijd sowieso veel op gaming: het is partner van E-Oranje en hoofdsponsor van de eDivisie. Logisch dat KPN meer met gaming doet, want het is een miljardenmarkt die -zeker door de wereldsituatie- alleen maar nog groter is geworden.