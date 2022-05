Spotify kiest voor het metaverse van Roblox

Spotify opent vandaag Spotify Island. Het is het eerste stapje in het metaverse van de muziekstreamingdienst. Je vindt deze locatie binnen Roblox, een videogame/metaverse dat zijn strepen al heeft verdiend.

Spotify Island in Roblox Het is slim van Spotify om niet zelf te proberen het wiel uit te vinden, maar te kiezen voor een platform dat al staat als een huis. Roblox is één van de grootste games ter wereld en iedereen is welkom om werelden te bouwen in dit almaar groeiende metaverse. Nu is het gegroeid met Spotify Island, een plek waar zowel muziekfans als artiesten kunnen samenkomen om samen nieuwe sounds te ontdekken, maar ook interactieve quests te doen en exclusieve merchandise te vinden. Die exclusieve merchandise is niet fysiek, het is in-game merchandise en dat betekent dat het virtueel is. Wel moet je het kopen met je geld: de eerste artiesten die hun Roblox/Spotify-outfits in de winkel hebben hangen, dat zijn K-popsterren SUNMI en Stray Kids. SUNMI’s outfit is er nu al te vinden, terwijl dat van Stray Kids nog een paar weken op zich laat wachten. Wil je geen geld neertellen voor virtuele kleding? Geen probleem, je kunt namelijk op het eiland ook like-icoontjes (hartjes) verzamelen om gratis virtuele merchandise van Spotify te kunnen ophalen.

SUNMI en Stray Kids Je kunt met een virtuele beatmaker je eigen muziek maken dankzij Soundtrap, waarbij je op het Spotify Island ook nog easter eggs tegen het lijf kunt lopen waar uiteraard ook muziek inzit. Alles heeft wel veelal te maken met K-Pop. Zo is er een K-Park pretpark in Roblox, waarmee je allerlei dingen kunt ervaren die alles te maken hebben met Koreaanse popmuziek. Natuurlijk zijn er ook bekende sterren in dat pretpark te vinden -je raadt het al- SUNMI en Stray Kids. Het is enerzijds wat risicovol om zo heftig op één muziekstijl te gaan zitten, maar anderzijds is K-pop nu zo populair en leent het zich met zijn boyband- en kawaii-achtige stijl zo goed voor een gamewereld, dat het ons niets verbaast. Het is voor het eerst dat een muziekstreamingdienst een partnerschap aangaat met Roblox, dat inmiddels wel al samenwerkingen had met de BBC, LOL Surprise, Nike, Netflix, Gucci en Vans. Roblox doet het enorm goed: er zijn ongeveer 50 miljoen gebruikers dagelijks online op het platform. Er zijn ook al veel games gemaakt: 40 miljoen stuks. Je hebt er dus ook elke dag wel iets te doen. En nu is Spotify Island daar ook deel van.

Een tour van het nieuwe eiland Tof om te zien dat Spotify zich ook mengt in het metaverse. Immers is ook muziek een belangrijk deel van de ervaring. Wil je een razendsnelle tour (let op: heel veel spoilers), dan kun je de onderstaande video bekijken waarin een YouTuber precies uitlegt wat je allemaal kunt vinden en waar. Veel plezier!