Mogelijk nog meer ontslagen bij Meta: en het metaverse dan?

Het is nog niet officieel aangekondigd, maar er zouden meer ontslagen aankomen bij Meta. Meta, dat eind 2022 al 11.000 (!) banen schrapte, moet het metaverse dus met steeds minder mensen maken.

Jaar van efficiency Hoewel het niet gaat om een enorme hap, maar er moet worden toegewerkt naar een ‘ietwat kleinere organisatie’ tegen het einde van 2023. Dat valt mee, lijkt het, maar er moeten de komende tijd dus nog meer mensen weg, terwijl we weten dat het metaverse eerder meer mensen kan gebruiken dan minder. De geruchten komen van de Financial Times. Mark Zuckerberg heeft dit jaar uitgeroepen tot het ‘jaar van efficiency’ en dat betekent blijkbaar niet direct dat het bestaan personeel wat efficiënter moet werken. Het betekent ook dat het hele personeelsbestand wat efficiënter wordt ingericht. 13 procent van het personeel is eind 2022 al verdwenen, hoeveel meer wordt dat in 2023? Wat niet helpt is dat het huidige personeel al totaal niet oke is door alle onrust van de vorige ontslagronde. Dat alleen al zal niet bepaald zorgen voor efficiency, want je maakt je tijdens je werk zorgen over mensen waarmee je werkte, maar ook je eigen baan.

Horizon Worlds Daarbij wordt wel aangegeven dat de nieuwe ontslagen vooral van toepassing zijn op projecten die niet erg opschieten of weinig prioriteit hebben. Je kunt je afvragen waarom er überhaupt met die projecten wordt gestart, maar tegelijkertijd is het een slecht voorteken: kleinere projecten killen, betekent dat er waarschijnlijk minder ruimte is voor innovatie. Tegelijkertijd lijken de ontslagen daardoor wel minder van toepassing op het metaverse. Meta werkt momenteel aan Horizon Worlds, een metaverse dat tot nu toe nog niet heel positief is ontvangen. Het is visueel gezien een tegenvaller en de mogelijkheden zijn er ook nog niet helemaal. Mark Zuckerberg heeft het zelf gezegd: het heeft wel vijf jaar nodig voor het er echt staat. Waarom het dan al delen met de wereld, want nu wordt het imago van het metaverse er niet beter op, zeker niet als je kijkt naar de ontslagronde die al is geweest. Er is weinig positieve energie uit te halen. Dat merkt Meta zelfs aan de ontwikkelaars die aan het metaverse werken: ze gebruiken het zelf niet eens.

Ontslagen bij Meta Is het allemaal kommer en kwel? Niet helemaal. Meta’s cijfers over het vierde kwartaal tonen een groei van 18 procent. Maar over het metaverse zijn wel duidelijk zorgen. Willen we het nog al die jaren geven? Natuurlijk, maar als het wordt gemaakt door personeel dat angstig moet zijn voor zijn baan, dan zal dat waarschijnlijk niet uitmonden in veel inspiratie om Horizon Worlds die mooie wereld te maken die Zuckerberg vorig jaar aankondigde. Dit wordt een waiting game voor het publiek van Meta, maar helaas ook voor het personeel van het bedrijf.