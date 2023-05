Betalen voor je blauwe badge op Instagram en Facebook

Twitter Blue

Twitter Blue is het eerste bedrijf dat erg fanatiek bezig is gegaan met geld vragen voor ‘geverifieerde’ accounts, en dat leek Zuckerberg ook wel wat. Toch kun je je afvragen in hoeverre het aanslaat: 290.000 mensen hebben Twitter Blue, waarvan 180.000 Amerikanen. In Nederland merken we ook nog weinig mensen op die het hebben, al hebben we hier verder geen officiële cijfers van.

Het grote probleem van Twitter Blue is dat het de badges een betaalde functie heeft gemaakt waar misbruik op de loer ligt. De eisen waaraan je moet voldoen als je zo’n badge wil, zijn vooral financieel, in plaats van dat je ook echt moet bewijzen dat je je authentieke zelf bent. Je moet wel iets bewijzen, maar dat zou minder zijn dan toen een badge nog zonder kosten kwam. In ieder geval heeft Musk er anderen mee geïnspireerd, want zoals we in februari al schreven komt dat blauwe vinkje nu ook voor in Instagram en Facebook, genaamd Meta Verified, en nu dus ook in steeds meer landen.