Meta lanceert eigen betaalde ‘blauwe vinkje’: Meta Verified

In navolging van Twitter start ook Meta met een betaalde dienst voor zogenoemd ‘geverifieerde accounts’. Wat bij Twitter het aan ‘Blue’ abonnement gekoppelde ‘blauwe vinkje’ is, wordt bij Facebook en Instagram de ‘Blauwe badge’ van het Meta Verified abonnement.

Beter goed gejat dan..

Schijnbaar is Zuckerberg zo gecharmeerd van het plan van Musk om op deze manier wat geld los te weken van abonnees dat hij het kopieert. Tsja, beter goed gejat dan… Niet dat Twitter Blue al een doorslaand succes is overigens, Hoe dan ook, net als Twitter heeft ook Meta nogal wat omzet en waarde zien verdampen de afgelopen periode.

Meta Verified heeft vandaag haar debuut beleefd. De betaalde dienst is vooralsnog alleen beschikbaar voor Facebook en Instagram gebruikers in Nieuw-Zeeland en Australië. In eerste instantie kunnen alleen web- en iOS-gebruikers een abonnement op de dienst afsluiten.

En, net als bij Twitter, moeten ook voor deze dienst iOS gebruikers dieper in de buidel tasten. Een abonnement op Meta Verified kost voor iOS-gebruikers namelijk 14,99 dollar per maand. De web-versie is met 11,99 dollar per maand 20% goedkoper.

Wanneer Android gebruikers aan de beurt zijn, dat is nog niet bekend. In een post op facbook zegt Zuckerberg alleen iets over de uitrol naar andere landen. Die volgt snel, zonder verder landen of een tijdpad te noemen.