Twitter Blue nog geen cashcow

Toegegeven, het betaalde Twitter Blue abonnement is pas een maand of drie beschikbaar, en met de uitrol in zes nieuwe landen enkele dagen geleden ook pas in 12 landen. Het is misschien nog wat vroeg om van een flop te spreken. Toch is het Blue abonnement ook nog geen ‘cashcow’ voor Twitter. Volgens een intern document, dat ingezien is door The Information, telt Twitter op dit moment ongeveer 290.000 betalende Blue-abonnees. Daarvan is het overgrote deel actief in de VS; zo’n 180.000.

Slechts in fractie van alle Twitter gebruikers kiest voor Blue

Daarmee heeft nu amper 0,6 promille van alle maandelijkse Twitter-gebruikers dus een betaald Blue-abonnement. Zou dit je bloed-alcohol niveau zijn, dan mag je niet meer rijden. Voor Twitter is 0,6 promille een verwaarloosbaar promillage. En nog ver, heel ver, verwijderd van Musks doelstelling om in 2025 69 miljoen betalende Twitter gebruikers te kunnen tellen.

Let wel, deze cijfers dateren volgens de bron van medio januari, dus nog voordat Twitter Blue naar zes nieuwe landen (Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Saudi Arabië). Welk effect dat gaat hebben op het aantal betalende Twitter-abonnees is dus nog niet te zeggen.