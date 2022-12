Bezuinigingen Musk laten sporen na bij Twitter

Dat het niet goed gaat bij Twitter is geen echt nieuws meer. Maar de bezuinigingen van Elon Musk, en de slinkende bankrekeningen van het sociale netwerk, beginnen nu ook andere sporen na te laten. Remsporen om precies te zijn. Jakkes! Dat melden bronnen aan The New York Times.

Poetsploegen ontslagen: zweetlucht en smerige toiletten

Als onderdeel van de ontslagrondes en door gebrek aan geld zijn op verschillende kantoren ook de contracten met schoonmaakbedrijven opgezegd. Die beslissing laat inmiddels dus onwelriekende sporen na. Volgens de NYT zijn de toiletten op de betreffende kantoren ronduit smerig geworden en in sommige gevallen moet het personeel zelfs hun eigen toiletpapier meenemen als ze zich na een toiletbezoek nog een beetje willen schoonmaken.

Ook de situatie op de werkplekken is op sommige kantoren niet echt fris meer. De bronnen van de NYT zeggen dat het op hun werkplekken vaak naar zweet en etensresten, van afhaalmaaltijden, stinkt.