​Bewerkknop van Twitter wordt nu getest voor Twitter Blue

De felbegeerde bewerkknop van Twitter is weer een stapje dichterbij gebruikers van het social medium. Het bedrijf laat weten dat de bewerkknop op dit moment in de testfase zit en dat het over enkele weken naar Twitter Blue-abonnees uitrolt.

Twitter Blue Het spijtige is wel dat we in Nederland nog steeds geen Blue hebben. Blue is het abonnement op Twitter waarmee je net iets meer functies tot je beschikking hebt. Het is nu alleen live in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Twitter schrijft: “Zoals bij elke nieuwe functie, test Twitter 'Edit Tweet' met een kleinere groep om te helpen met het opsporen van mogelijke problemen en deze te identificeren om ze vervolgens op te lossen voordat het wordt gedeeld met het grote publiek. Aangezien dit de meest aangevraagde functie voor Twitter is, wilt het platform er zeker van zijn dat het goed gaat.”

Bewerkknop Het wil het op veilig spelen en dat is logisch, zeker sinds het social medium zou worden overgenomen door Elon Musk is er een enorm vergrootglas op al zijn activiteiten komen te liggen. Twitter test de bewerkknop dan ook om snel te onderzoeken hoe deze nieuwe functie wordt gebruikt en wat de impact ervan is. Het bewerken van tweets kan niet altijd maar, wanneer je het jou uitkomt. Om te voorkomen dat gesprekken worden veranderd en verdraaid, is het maar een half uur na het plaatsen van het bericht mogelijk om het te bewerken. Je kunt uiteraard wel altijd een Tweet verwijderen. Wanneer een bericht op Twitter wordt bewerkt, dan is dat voor iedereen te zien: er komt namelijk een speciaal icoon bij te staan. Plus: als je op dt icoon klikt, dan zie je ook daadwerkelijk nog de eerdere versies van het berichtje. Zo voorkomt Twitter dat mensen idiote dingen gaan zeggen, maar snel gaan veranderen.

Nog niet in Nederland Twitter: “Met Edit Tweet hoopt Twitter tweeten makkelijker en toegankelijker te maken. Zo krijgen mensen meer keuze en controle in hoe ze zich uitdrukken en hoe ze bijdragen aan de vele gesprekken die op Twitter plaatsvinden.“ We zijn benieuwd, maar vragen ons ook af of Twitter Blue al een keer de oversteek zal maken naar niet-Engelssprekende landen. De abonnementsdienst kost 5 dollar per maand. Twitter heeft nog geen uitspraken gedaan over of de dienst naar Nederland zou komen. Wanneer wij dus tweets kunnen bewerken, blijft vooralsnog gissen.