Twitter: zo zie je of een tweet is bewerkt

Het is een verademing om te weten dat er een bewerkknop naar Twitter komt. We hebben dan ook al uitgelegd hoe dat bewerken van een tweet straks in zijn werk gaat. Hoewel we nog steeds wachten op de dag dat die bewerkknop er ook daadwerkelijk is, heeft een IT-expert alvast ontdekt hoe je kunt weten dat een tweet na het plaatsen nog is aangepast.

Bewerkknop op Twitter Het idee van de bewerkknop voor tweets wordt gemixt ontvangen. De reden dat Twitter het nooit wilde, dat is omdat je er de geschiedenis mee zou kunnen veranderen. Om die reden is het dan ook niet mogelijk om oude tweets aan te passen. Je kunt alleen tweets die je een korte tijd geleden hebt geplaatst veranderen. Handig om nog even dat spelfoutje eruit te poetsen of je boodschap toch wat minder hard te brengen. Voor veel mensen is het fijn dat het er straks is, maar het moet wel op de een of andere manier duidelijk zijn dat een tweet is aangepast. Volgens expert Jane Manchun Wong gaat dat er zo uitzien. De apponderzoeker wijst ons op twee mogelijke scenario’s wanneer je een tweet embed (dat betekent dat je hem ergens plaatst door de embed-code te gebruiken, zoals bijvoorbeeld op een website).

Meest recente bewerking embedden Als je de meest recente edit van een tweet wil plaatsen, dan zie je onder de tweet een ‘laatst bewerkte versie’-boodschap. Is de tweet echter daarna weer bewerkt, dan verandert die melding naar een melding dat er op Twitter zelf een nieuwere aangepaste versie vindbaar is. Het is een veilige optie, zeker wanneer nogal radicale tweets worden embed en deze later wordt aangepast. Stel je immers voor dat je een tweet plaatst op je website waarin staat: “Wat is het toch lekker weer vandaag”, en dat diegene in een edit schrijft dat hij een aanhanger is van iets waar je volledig tegen bent. Op deze manier staat die tweet in ieder geval niet in de spotlight op je site.

Alleen voor betaalde abonnementen Maar eerst moet Twitter de nieuwe en zeer gewenste functie uitrollen, want dat laat inmiddels ook al even op zich wachten. Wel is deze functie eerst alleen beschikbaar voor Twitter Blue-leden. Dat is spijtig, want dit abonnement (dat een paar euro per maand kost) is nog niet beschikbaar in Nederland. De bewerkknop zou ergens in de komende maanden naar Twitter Blue komen.