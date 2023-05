Helft vroege Twitter Blue-abonnees heeft opgezegd

Elon Musk

Het abonnement van het door Elon Musk overgenomen social medium ging een half jaar geleden live in bepaalde gedeelten van de wereld, maar sinds kort is het ook in Nederland beschikbaar. Mashable schrijft dat er nu 640.000 mensen met een Twitter Blue-account zijn. Hoewel dat niet slecht is, is er wel iets in de cijfers te zien dat wat minder positief is. Van de 150.000 vroege abonnees zijn er namelijk nog maar 68.157 over. Wel moet daarbij de kanttekening worden geplaatst dat Twitter ook een tijdje geen nieuwe inschrijvingen heeft aangenomen.

Twitter Blue kost 9 euro per maand, tenzij je het via de App Store of Play Store afneemt: dan kost het 11 euro, omdat Twitter graag ziet dat anderen de commissie betalen die Google en Apple aan appmakers vragen. Dat is 30 procent, vandaar dat je drie euro meer betaalt voor een abonnement dat via de smartphonewinkels is afgesloten. Beter online doen dus, dat scheelt je op jaarbasis toch 36 euro (wat weer goed is voor 4 maanden Twitter Blue op de directe manier).