Betaal je niet voor Twitter? Dan bereik je minder mensen

Waar een tweet vroeger een soort bodemloze put aan mensen kon bereiken, is dat nu verleden tijd. Twitter zet een beperking op hoe ver je tweet reikt. Je ziet namelijk geen tweets van onbekende, niet-betalende Twitteraars in je Voor Jou-lijst meer. En anderen die van jou ook niet. Dat geldt niet voor Blue-abonnees (het abonnement van Twitter). De enige niet-betalende Twitteraars die in je For You-lijst staan, dat zijn de mensen die je al volgt.

Twitter Blue

Daarnaast wil Musk eigenlijk dat Blue-abonnees minder advertenties zien, maar dit is een wortel die hij al vrij lang voorhoudt zonder dat hierop veel actie wordt ondernomen. Het lijkt erop dat er eerst geld verdiend moet worden, voor de doorontwikkeling in positieve richting verdergaat. Hij wil bijvoorbeeld ook dat mensen geld verdienen aan de advertenties die bij hun tweets te zien zijn. Ook dat is al lange tijd een wortel, die we pas kunnen eten als Elon blij is met hoe financieel gezond Twitter is. En tot nu toe lijkt alles erop dat hij nog lang niet bij dat doel is.

Het Twitter Blue-abonnement kost 8 euro per maand en als je dat neemt, dan heb je juist veel mogelijkheden. Zo kun je dan het blauwe vinkje aanvragen, een tweet bewerken en andere kleurenthema’s voor de app. Ook kun je tweets schrijven van boekgrootte: 10.000 tekens. Sluit het abonnement op Twitter liever niet af via de Play Store of de App Store, want daar kost het je 3 euro per maand extra omdat Elon niet wil opdraaien voor de premie die Google en Apple vragen voor het plaatsen van apps in hun digitale winkels (dat is namelijk 30 procent).