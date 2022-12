Apple-gebruikers hebben pech: abonnement op Twitter flink duurder

Er is een nieuwe versie van Twitter Blue gelanceerd, het Twitter-abonnement dat nog niet in Nederland beschikbaar is, maar waarschijnlijk in 2023 wel naar ons land komt, kijkend naar de nogal op geld gebaseerde plannen van de nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk. Bereid je wel vast voor op een bumpy ride, met alle experimenten van Musk. En op een klein ribje uit je lijf, want specifiek op iPhone wordt het abonnement duurder.

Twitter Blue

In principe kost Twitter Blue 8 dollar (dat is wat het kost voor de webversie), maar op iPhone gaat het 11 dollar kosten. Aangezien het per maand is, tikt dat flink aan. Het gaat van 7,58 euro per maand (90,96 euro per jaar) naar 10,42 euro per maand (125,04 euro per jaar). Een flinke opstap dus. Daarvoor kun je ook niet meer dan andere Blue-gebruikers: exact hetzelfde.

Een Blue-abonnee koopt met zijn abonnement sowieso een blauw vinkje, maar er is meer: zo kun je ook tweets bewerken en video’s uploaden met een hoge resolutie. Het abonnement is al langer beschikbaar op Twitter, maar werd tijdelijk even on hold gezet door alle veranderingen bij Twitter. Nu is het er weer, maar moet je als Apple-eigenaar dus wel flink dieper in de buidel tasten, zonder dat Twitter uitlegt waarom dat is. Apple zou mogelijk hogere kosten vragen voor een plekje in de App Store en daar probeert Musk op te anticiperen.