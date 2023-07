​Threads is nu al gehalveerd in aantal actieve gebruikers

Het was een vliegende start, maar ook een fikse daling: Threads had bij release al heel snel heel veel gebruikers: meer dan 100 miljoen. Niet slecht voor een app die op het hele Europese continent nog niet eens uit is. Maar, helaas is het aantal actieve gebruikers inmiddels in een week tijd gehalveerd.

Maar goed, laten we het wat kleiner houden: sowieso is men op zoek naar een alternatief voor Twitter. Het wordt er daar niet leuker op door alles wat wordt veranderd en menig ex-Tweeter stapt over op Mastodon, Bluesky of dus Threads. Threads is afkomstig van Meta, bekend van Instagram en Facebook, en Twitter-baas Elon Musk en Meta-baas Mark Zuckerberg zouden zelfs voornemens zijn om een robbertje te vechten . Wel op een semi-professionele manier, in de octagon van de UFC.

Waarschijnlijk schiet het op een later moment wel weer omhoog, maar zelfs als dat niet zo zou zijn, dan heeft Threads in ieder geval een belangrijk punt gemaakt: mensen zijn toch wel op zoek naar een nieuw social medium. Al denken wij dat mensen vooral op zoek zijn naar een soort plek waar alle social media samenkomt: dat zou namelijk pas echt winst zijn, in plaats van dat je een update van je beste vriend mist omdat je op alle social media keek, maar TikTok even was vergeten.

Basics missen

Threads was zeer succesvol toen het verscheen, maar hoe komt het dat mensen nu toch wat afhaken? Volgens Similarweb is het bezoek in een week van 49 miljoen naar 23,6 miljoen gegaan. Waarschijnlijk is het te wijten aan het feit dat er heel veel basis-socialmedia-mogelijkheden niet in Threads voorkomen. Je zou denken dat de mensen achter Instagram van de hoed en de rand weten, maar misschien wilden ze het helemaal anders aanpakken. Dat landt echter niet heel geweldig bij mensen: die willen gewoon emoji, hashtags en een chronologische feed, naast de menselijke basisbehoefte aan weten wat er trending is.

Dat moet het team achter Threads eerst gaan bouwen, al geeft het op dit moment waarschijnlijk voorrang aan een ander issue: als je je Threads-account wil verwijderen, dan moet je nu je hele Instagram verwijderen. Oeps. Dat is heel veel, en daar kwam dan ook flink wat kritiek op. Het is voor sommige mensen een reden om nog even geen Threads te nemen. Echter is een Instagram-account wel nodig om een account voor Threads te maken: daarom heet het ook Threads, an Instagram App. Maar ja, als je dan zo laat zien dat het van Instagram komt: stop dan tenminste de meest basis social media-mogelijkheden in je app, toch?