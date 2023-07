​5 dingen die je moet weten als je met Threads begint

Het is handig om te weten hoe het werkt: het is een soort Twitter, maar dan kun je veel langere berichten schrijven. Je berichten kunnen tot wel 500 karakters lang zijn. Het is ook mogelijk om foto’s en video’s toe te voegen, waarbij de video’s maximaal 5 minuten mogen duren. Het idee van Threads is wel dat de updates toch ook veelal tekstgebaseerd zijn, anders is het immers net Instagram.

Er schijnt te worden gewerkt aan een optie om het los te koppelen, maar op dit moment geldt nog dat wanneer je een Threads-account maakt, je bij het verwijderen van dat account ook meteen je hele Instagram-account moet verwijderen omdat ze gelinkt zijn. Dat is nogal onhandig, zeker als je gewoon even wil kijken of Threads wat voor je is en misschien al tot de conclusie bent dat het niet zo is en je je account wil wegdoen. Een tijdelijke optie is wel om je Threads-account tijdelijk te deactiveren, maar helemaal verwijderen is op dit moment dus niet aan te raden.

Threads is een decentraal sociaal netwerk en het maakt gebruikt van ActivityPub, een open protocol van het World Wide Web Consortium waarmee je Threads onder andere kunt gebruiken in combinatie met WordPress en Mastodon. Je kunt als je een openbaar profiel hebt op Threads verwachten dat mensen je posts ook kunnen lezen in andere apps. Dat betekent dat je niet op meerdere plekken hetzelfde hoeft te posten en dat is wel zo clean.

4. Dat je niet alleen bent

Donderdag waren er nog wat mensen aan het klagen dat het wat rustig was op het social medium, maar ja, nogal wiedes: het was net online. Inmiddels is het aantal gebruikers al veel meer gegroeid: meer dan 30 miljoen mensen zitten op Threads en vaak weten zulke aantallen ook weer grotere aantallen aan te trekken. Er waren wel wat beroemdheden die eerder toegang hadden tot de app, waardoor die ook weer wat meer mensen trekken omdat ze alvast wat meer content hebben kunnen plaatsen, maar over het algemeen groeit Threads als kool en dat is best bijzonder in een klimaat waarin we al heel veel verschillende social media hebben.

5. Dat je privacy in het geding kan zijn

Threads is nog niet officieel in Europa beschikbaar en daar is een reden voor. De EU en Meta liggen constant met elkaar overhoop over allerhande privacykwesties. Ook mogen onze gegevens van de EU niet naar servers in de Verenigde Staten worden gestuurd. Kortom, Meta lijkt nu nog niet heel happig om Threads ook in Europese landen uit te brengen, al zijn er zeker lifehacks om de app toch nog te gebruiken. Sowieso wil de app ook veel van je gegevens gebruiken en net als bij andere apps van Meta is het toch altijd spannend hoeveel data er uiteindelijk naar het bedrijf gaat en vooral: wat het daarmee doet.