Twitter wil een rechtszaak beginnen tegen ‘kopie’ Threads

Twitter dreigt Meta met een rechtszaak. Dat kan natuurlijk maar om één ding gaan: Threads. De nieuwe app van Instagram is een Twitter-kopie in optima forma en presteert met zijn miljoenen gebruikers ook vrij goed. Zeker voor een social medium dat nu precies een dag uit is. Twitter vindt het maar niks en daardoor bereidt het een rechtszaak voor.

Van de Ring naar de rechtszaal Waar het erop leek dat Mark Zuckerberg van Meta en Elon Musk van Twitter een soort grappg slash vriendschappelijk de ring in zouden stappen over hun social media-bedrijven, blijkt nu dat dat waarschijnlijk niet meer het octagon wordt van UFC, maar eerder de vier muren van de rechtbank. Een paar uur nadat Threads live was kreeg Zuckerberg een brief van Twitter waarin het dreigde met juridische stappen. In de brief staat: “Twitter maakt zich ernstig zorgen dat Meta Platforms zich schuldig heeft gemaakt aan systematisch, opzettelijk en onwettig misbruik van de handelsgeheimen en andere intellectuele eigendommen van Twitter.“ Verder wordt er gesteld dat Twitters ex-medewerkers zijn aangenomen door Meta om handelsgeheimen prijs te geven.

Data schrapen Daarnaast wordt er ook gezegd dat Twitters data niet mag worden geschraapt door Meta: nu is dat sowieso een ding, de afgelopen tijd, nu je maar een x aantal tweets per dag mag lezen om massaal datascraping tegen te gaan. Twitter wordt een steeds dichter medium met zijn betaalde abonnement en restricties. Het is dus niet heel wonderlijk dat er alternatieven opstaan (die ook nog eens zeer succesvol zijn). Maar ja, dat Twitter het aanvecht is ook weer niet helemaal vreemd: Threads lijkt in bepaalde opzichten enorm veel op Twitter. Elon Musk tweette dan ook dat het niet zozeer gaat om concurrentie, maar wel om valsspelen. Maar ja, Musk heeft het zelf een beetje op zich afgeroepen door in november te tweeten: “Ik wil mijn excuses aanbieden voor het ontslaan van deze genieën. Hun immense talent zal ongetwijfeld elders goed van pas komen.” Tja, als die genieën van je dan ergens anders aan het werk gaan, dan is de kans groot dat ze niet ineens bij het animatieteam in Landal gaan werken. Hun talent zit in social media, dus logisch dat ze bij het grootste social medium-bedrijf aan de slag gaan.

Twitter versus Meta Meta ziet het allemaal met lede ogen aan: het heeft al gezegd dat niemand van de Threads engineers voormalig Twitter-medewerker is. Twitter denkt dat het er zelfs meer dan twaalf zijn en dat die zelfs nog steeds toegang hebben tot gevoelige informatie van Twitter. Dat laatste is wel een interessante, want is het niet Twitters eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat ex-medewerkers geen toegang meer hebben tot dit soort gegevens? Wordt dit een rechtszaak? We kunnen het ons, als Meta gelijk heeft, bijna niet voorstellen.