6 social media ideeën waarmee jouw merk deze zomer écht opvalt

De zomer: hét seizoen waarin scrollen, swipen en story’s skippen de nationale hobby lijkt te zijn. Terwijl half Nederland ontspant met een Aperolletje in de hand, liggen de kansen voor merken voor het oprapen. Of je nu een webshop runt, een dienst verkoopt of juist awareness wilt genereren, zomers weer vraagt om zomerse content.

In dit blog geven we geen loze tips of oppervlakkige filters, maar hebben we 6 creatieve campagnes onder elkaar gezet die scoren. Zorg voor meer betrokkenheid, creativiteit en interactie, zodat je als marketeer ook kan genieten van een lekker Aperolletje!

1. FOMO is zó 2025 met winacties en countdowns

Niets triggert de hersenen zo als een tikkende klok. Gebruik countdowns in je Stories richting een tijdelijke actie of zomers event. Gooi er een winactie bij voor extra interactie, denk aan een strandpakket, picknickset of tropische getaway-goodies. Niet alleen countdowns, maar ook polls en quizzen doen het enorm goed tijdens de zomermaanden.

Zorg voor extra interactie en laat iedereen ook zijn of haar vriendin taggen tijdens de winactie of een bepaalde emoji plaatsen in de comments. Perfect om die reacties omhoog te krikken.