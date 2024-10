Logitech MX Creative Console: gemaakt voor alle digital content creators

Logitech heeft onlangs de MX Creative Console aangekondigd: een nieuwe productcategorie in het portfolio van Logitech die is gericht op alle digitale creators. Het is een device waarmee zij zich volledig kunnen focussen op hun artistieke ambities. Het bedieningspaneel biedt snelle, directe toegang tot essentiële applicaties en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Iedere creator kan zijn of haar eigen workflow tot in de puntjes afstemmen. MX Creative Console stroomlijnt workflows met behulp van een dialpad en een keybad. Samen maken ze het uitvoeren van herhalende taken in vaak terugkerende apps en het werken in deze apps een fluitje van een cent.

Jouw workflow, jouw MX Creative Console

MX Creative Console biedt veelzijdigheid en een gepersonaliseerde ervaring voor iedere creatieveling. Het bedieningspaneel maakt gebruik van een keypad met dynamische toetsen om letterlijk met één druk op de knop de belangrijkste functies van een individuele workflow in te schakelen. De dialpad kan naar wens worden aangepast en fungeert bovendien als slimme, analoge controller om te navigeren. Dankzij de gratis Logi Options+-software is het paneel in staat om apps naadloos te integreren met zowel Windows als Mac. Aanpasbare besturing, plugins, profielen en meer zijn beschikbaar via de Logi Marketplace en in de loop der tijd worden de software-mogelijkheden uitgebreid met nieuwe features en plugins.