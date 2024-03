Nieuwe webcams van Logitech: MX Brio & MX Brio 705 for Business

Logitech heeft deze week 2 nieuwe webcams onthuld voor zowel consumenten als bedrijven die behoefte hebben aan videovergaderingen in de hoogste kwaliteit, compleet met het meest uitgebreide aanbod aan features dat Logitech ooit in een webcam heeft verwerkt. MX Brio en de MX Brio 705 for Business

De MX Brio en de MX Brio 705 for Business maken deel uit van het MX Master Series-ecosysteem (waar ook de MX Master-muizen en toetsenborden onder vallen) en zijn high-end, premium webcams die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de wensen van veeleisende gebruikers. Van creatievelingen en developers tot professionals in het bedrijfsleven: MX Brio en MX Brio 705 for Business geven hen de mogelijkheid om op een effectieve manier, in de hoogst mogelijke kwaliteit te vergaderen, ideeën uit te wisselen en efficiënt samen te werken. Maar wat maakt MX Brio de meest geavanceerde webcam van Logitech ooit? Allereerst: de Ultra HD 4K-resolutie. Ten opzichte van de Brio 4K, een eerdere geavanceerde webcam van Logitech, heeft de MX Brio 70% grotere pixels voor zeer scherp beeld, mede dankzij zijn geavanceerde webcamsensoren. MX Brio gebruikt AI om automatische lichtcorrectie verder te verbeteren, zodat de gebruiker ook met slechte lichtomstandigheden goed en duidelijk in beeld komt. Concreter gezegd: In vergelijking met de Brio 4K brengt MX Brio twee keer zo veel zichtbaarheid van gezichten en dubbel zoveel details in lichtomstandigheden die niet optimaal zijn, zo oordeelt het DXOMARK-testlab. Naast de beste beeldkwaliteit in een Logitech-webcam beschikken de MX Brio en MX Brio 705 for Business over een uitgebreid aanbod aan features: De MX Brio en MX Brio 705 for Business bieden geavanceerde opties om jezelf te laten zien op de manier zoals jij dat wilt. De gebruiker kan zelf sleutelen aan belichting, tint, levendigheid, field of view en nog veel meer via Logi Options+, Logi Tune en G Hub-software om precies naar wens te worden vastgelegd op beeld.

Show Mode is een manier om bijvoorbeeld schetsen of andere fysieke objecten op het bureau te delen, simpelweg door de webcam te kantelen.

MX Brio en MX Brio 705 for Business beschikken daarnaast over twee beamforming microfoons die achtergrondgeluid elimineren, zodat de spreker altijd luid en duidelijk kan worden gehoord.

Een geïntegreerde privacyshutter

De MX Brio 705 for Business beschikt over RightSight-autoframing, wat geactiveerd kan worden door middel van Logi Tune. Dit zorgt ervoor dat de spreker automatisch wordt gedetecteerd en dat het beeld gecentreerd blijft - zelfs als diegene in beweging is. Loopt de spreker heen en weer? Dan blijft de webcam de persoon volgen.

We weten dat MX-gebruikers samenwerken en communiceren vanuit verschillende omgevingen. Zij hebben veel behoefte aan duidelijke communicatie en alle bijbehorende context, ongeacht de omgeving waar zij werken. Een webcam met de best mogelijke audio- en beeldkwaliteit is daarom van groot belang voor deze power users. De MX Brio is de webcam van Logitech van de hoogste kwaliteit en biedt aanpassingsmogelijkheden om iedere vergadering, brainstorm of welk gesprek dan ook op een manier bij te wonen die een gebruiker zelf kan vormgeven. - Anatoliy Polyanker, General Manager van MX Business bij Logitech.

MX Brio 705 for Business De MX Brio 705 for Business biedt dezelfde premium features en kwaliteit als de MX Brio, maar is sterker gericht op zakelijke gebruikers en bedrijven. De plug-and-play-webcam is namelijk compatibel met de meeste platformen voor videovergaderen en biedt zelfs certificering voor Microsoft Teams, Google Meet en Zoom, en Works with Chromebook. Een andere onderscheidende feature van dit businessmodel is de mogelijkheid voor IT-teams om firmware van collega’s op afstand te updaten en om eventuele problemen snel en efficiënt te verhelpen, zodat er niet veel kostbare tijd verloren gaat. Dit verloopt allemaal via het web-based managementplatform Logitech Sync.

Op maat gemaakte software Logitech heeft het onderscheid tussen de twee modellen niet alleen hardwarematig uitgevoerd, maar ook qua software. De MX Brio is ontwikkeld voor veeleisende consumenten. De consumentensoftware Logi Options+ is gericht op het personaliseren en finetunen van persoonlijke workflows. De software biedt gebruikers de mogelijkheid om alle apparaten in hun persoonlijke werkruimte aan te passen. De MX Brio 705 for Business beschikt over features om bedrijven te helpen hun verspreide, hybride personeelsbestand gestroomlijnd te laten samenwerken. Logi Tune biedt veelzijdige webcam- en headsetinstellingen voor bedrijven, zodat gebruikers altijd zo klinken en te zien zijn tijdens videovergaderingen, zoals zij dat willen. Ook het deelnemen aan vergaderen wordt een fluitje van een cent dankzij kalenderintegratie, waardoor je met één muisklik aan een vergadering kan deelnemen. Via Sync kan de IT-afdeling alle devices in één keer updaten. Beschikbaarheid De MX Brio is nu verkrijgbaar in de kleuren Graphite en Pale Grey via www.logitech.com/nl en in (r)etail. De webcam heeft een adviesprijs van €229.

De MX Brio 705 for Business is nu verkrijgbaar (tevens via de website van Logitech) in de kleur Graphite en heeft een adviesprijs van €249.