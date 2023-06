Logitech introduceert alles-in-1 videobar Rally Bar Huddle

Logitech heeft een nieuwe alles-in-1 videobar onthuld. De Rally Bar Huddle is gemaakt voor meetings in kleine ruimtes en is van allerlei gemakken voorzien, zoals een speaker en ruisonderdrukking met kunstmatige intelligentie.

Logitech belooft dat de videobar makkelijk te installeren is en dat deze naadloos integreerbaar is met Tap IP (via CollabOS). Tap IP is de controller van Logitech die via aanraking werkt om zo de meeting beter onder controle te houden. Hoewel het al even geleden is dat we massaal thuis zaten door corona, zijn veel bedrijven er nu aan toe om hun meetingrooms om te bouwen en te zorgen voor een goede audiovisuele beleving. Op die manier kunnen hybride werkers elkaar spreken alsof ze in dezelfde kamer zitten. Onderzoeksbureau Futuresource beweert zelfs dat 68 procent van de bedrijven hier plannen voor hebben.

De Rally Bar Huddle videobar is bedoeld om te gebruiken in combinatie met een scherm. Op het scherm kun je tijdens een videoconferentie dan de persoon zien waarmee je een meeting hebt, en door de Logitech Rally Bar Huddle is de persoon ook goed te horen. Logitech maakt natuurlijk al camera’s, dus deze videobar is een logische uitbreiding op zijn assortiment.

Logitech soundbar

Logitech is bekend van zijn vrij betaalbare gadgets en dat geldt ook voor de Rally Bar Huddle, al is deze wel duidelijk ingestoken op de B2B-markt: de adviesprijs is 1999 euro. Het apparaat is gemaakt voor gebruik in kamers met zes personen. De audio wordt tweemaal zo luid gemaakt als bij de Logitech MeetUp en dat komt mede door het systeem met zes beamforming microfoons. Geluidsonderdrukking is dankzij kunstmatige intelligentie ook een optie: die luistert mee en distilleert of er iemand spreekt die gehoord moet worden, of dat het geluid in de achtergrond is dat ook kan worden weggefilterd. Logitech zegt dat mensen die niet in de meetingroom aanwezig zijn hierdoor klinken alsof ze dat wel zijn.

Het idee is dat de Rally Bar Huddle steeds slimmer wordt. Logitech: “Door regelmatig updates te pushen worden er geavanceerde features toegevoegd, zoals RightSight 2. Met RightSight 2 hebben teams toegang tot verschillende AI-functies, waaronder Speaker View. Speaker View zorgt ervoor dat de actieve spreker wordt gedetecteerd en duidelijk wordt getoond, terwijl tegelijkertijd de hele ruimte in beeld blijft.”

Rally Bar Huddle werkt via een Windows- of Chrome-computer, in Bring Your Own Device-modus of in appliance-modus op ondersteunde platformen, waardoor er dus geen externe computer vereist is. Je kunt deze gadget bovendien gebruiken in combinatie met populaire videoconferentieprogramma’s zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Meet.

Rally Bar Huddle is per juli 2023 verkrijgbaar. RightSight 2 wordt in de herfst van 2023 verwacht.