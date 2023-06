Met deze producten zet Logitech in op het versnellen van persoonlijke workflows

Smart Actions in de Logi Options+-app geven gebruikers de mogelijkheid om specifieke handelingen eenvoudig op te slaan onder een toets op het toetsenbord. Hierdoor kunnen ze deze handelingen met één druk op de knop activeren wanneer zij deze nodig hebben. Workflows worden hierdoor niet alleen gestroomlijnd, maar kosten ook minder tijd. Daarnaast zijn er vooraf gedefinieerde Smart Actions inbegrepen (bovendien aanpasbaar) om gebruikers op weg te helpen en veelvoorkomende taken te automatiseren.

MX Keys S

Het MX Keys S Advanced-toetsenbord is draadloos, verlicht en biedt een lekkere typervaring met een laag profiel. De toetsen zijn gevormd naar vingertoppen, zodat snel, vloeiend en op een comfortabele typen vanzelf gaat. Ook is er slimme verlichting ingebouwd. Als de hand zich naar het toetsenbord beweegt, dan wordt deze beweging automatisch gedetecteerd en gaat de backlighting van de toetsen aan. Deze belichting wordt direct aangepast aan het licht in de ruimte en kan worden gepersonaliseerd in de Logi Options+-app. De MX Keys S is verkrijgbaar in Graphite en Pale Gray, heeft een verbeterde layout en er zijn drie nieuwe toetsen toegevoegd om productiviteit en samenwerking te boosten: één toets om spraak naar tekst in te schakelen, één om de microfoon te muten of unmuten en één om emoji te kiezen.

MX Anywhere 3S

Snelheid, precisie en de stilte van elektromagnetisch scrollen met MagSpeed zijn de belangrijkste eigenschappen van Logitechs meest geavanceerde draadloze, compacte muis: de MX Anywhere 3S. Perfect voor gebruikers die op zoek zijn naar performance, draagbaarheid en comfort, ongeacht waar zij werken. Quiet Click-technologie maakt deze muis nog stiller dan zijn voorganger (de MX Anywhere 3) en ook bevat de MX Anywhere 3S een 8,000 DPI optische sensor die met de muis meebeweegt op nagenoeg ieder oppervlak, zelfs op glas. Dit komt met name van pas als gebruikers variëren met hun werkplekken, in en rondom het kantoor en thuis.