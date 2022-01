​Lekker thuiswerken, maar hoe doe je dat ergonomisch verantwoord?

Zit jij inmiddels al bijna twee jaar aan de keukentafel te werken? Dan is de kans groot dat je ofwel met je nek steeds naar boven moet kijken, of met je rug als een soort Quasimodo zit. Inmiddels is het écht de hoogste tijd om een ergonomisch verantwoorde werkplek in te richten. Zo ga je dan te werk.

We zitten allemaal steeds meer achter onze PC, smartphone of laptop geplakt. Sommige mensen werken al twee jaar als een garnaal op de bank met hun laptop op schoot. Dat is geen ideale zithouding, laat staan dat het goed is als je dit al zo lang volhoudt. De sportscholen zijn weer net geopend, fijn voor iedereen die het niet lukt om thuis te sporten, want zonder actief bezig zijn is een ergonomische zithouding nog belangrijker. Er zijn meerdere manieren om te zorgen dat je zo goed mogelijk zit en werkt (maar pas dit vooral ook toe als je online winkelt in je privétijd): 1. Je bureaustoel Je raadt het waarschijnlijk al: de bank is niet bepaald een heel goed idee: het is te zacht, je zit niet goed recht voor je scherm en de kans is groot dat je geen muis gebruikt, waardoor je handen geen goede houding hebben. Kortom, investeer in een bureaustoel. Als je er eentje hebt die in hoogte verstelbaar is, dan kun je deze ideaal plaatsen: zorg dat je heupen hoger zijn dan je knieën, dat je armondersteuning op ellebooghoogte is en dat je rugleuning rechtop is. Je hoeft er niet heel veel geld aan te besteden, want ook een bureaustoel van een paar tientjes kan hiertoe in staat zijn. 2. Je bureau Hoe leuk ze er ook uitzien: die smalle, ondiepe bamboe-tafeltjes die als bureaus worden verkocht, gaan het niet voor je doen. Niet alleen kun je hier onvoldoende met je hele lijf onder zitten: er kan ook heel weinig op je bureau staan, waardoor alles opgepropt en wel wordt neergezet en je onmogelijk ergonomisch verantwoord kunt werken. Investeer dus in een vrij groot bureau waar je stoel net niet onder past: de armleggers van je bureaustoel moeten net zo hoog zijn als je bureau. 3. Voldoende licht Hoewel in het donker werken voor Paul van Loon-achtige horrorschrijvers een goed idee is, kun je beter zorgen voor voldoende licht in huis. Als je werkplek goed verlicht is, dan kun je alles beter zien en dat kost je ogen dus minder moeite. Ook is de overgang van de ruimte naar je computerscherm qua licht dan minder heftig. Licht maakt een mens ook vrolijker.

4. Apart toetsenbord en muis Misschien vraag je je af waarom je zo’n groot bureau nodig hebt, als je er alleen een laptop op kwijt hoeft. Dat komt omdat je niet alleen een laptop moet gebruiken. Deze zijn vaak niet ergonomisch en het is dan ook aan te raden om er een aparte toetsenbord en muis bij te gebruiken. Dat is beter qua zithouding, voorkomt RSI en in veel gevallen typt het ook veel prettiger. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de Logitech Ergo-lijn met het K860-toetsenbord en de MX Vertical-muis. Logitech Ergo K860 Wireless Split Keyboard Met een gespleten toetsenbord kun je je handen in een meer natuurlijke positie houden, waardoor je niet alleen minder snel last krijgt van RSI: je kunt ook beter en prettiger typen. Het betekent dat de toetsen tussen de T en de Y is opgesplitst in een soort wigwam-vorm. Hierdoor hoef je je handen niet te dwingen om onnatuurlijk recht te blijven, maar is het mogelijk om ze juist wat schuiner neer te zetten. Dit awardwinnende toetsenbord zorgt dat je handen in een betere houding staan, waardoor er minder spierspanning is. In de bovenste monnikskapspier is de spieractiviteit zelfs 21 procent lager wanneer de ERGO K860 wordt gebruikt.

MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse Naast het draadloze toetsenbord is er ook een muis die perfect past bij een ergonomisch verantwoorde zithouding. Waar het gespleten toetsenbord vrij makkelijk te gebruiken is, is de MX Vertical Advanced-muis wel even wennen. Je houdt je hand namelijk niet recht met de vingers omlaag, maar meer in een pak-vorm met de vingers verticaal. Toch went dit gelukkig snel, want ook dit ontwerp heeft diverse prijzen op zijn naam staan. Dat komt wederom omdat de spierbelasting minder groot is, waardoor je de muis makkelijker en met meer comfort kunt blijven gebruiken. Ergonomen hebben deze beide uitvindingen goedgekeurd en dit soort oplossingen worden regelmatig aangeraden aan mensen met klachten in de arm- of hand-spieren. Nieuwsgierig of het bij jou past? Je kunt de Logitech Ergo Check doen om te kijken of je ergonomisch verantwoord zit en welke oplossingen je eventueel kunnen helpen. 5. Scherm op de juiste hoogte Naast een apart toetsenbord en muis is het essentieel om een los scherm te hebben. Een monitor kun je ofwel in hoogte verstellen door het apparaat zelf, of je zet er een pak papier onder. In ieder geval behoor je je hoofd recht te houden en je monitor te kunnen zien, in plaats van dat je je neus toch een tikje omhoog of naar beneden hebt staan wanneer je op je scherm tuurt. Een apart scherm neemt best wat ruimte in, waardoor zo’n bureau wat groter moet zijn wil je dit kunnen gebruiken met ook nog een toetsenbord eronder. 6. Zet de bloemetjes… binnen Het hoort minder bij een ergonomische zithouding, maar het is wel goed voor je om wat planten om je heen te hebben. Hoewel vorig jaar enorm hard werd ontkracht hoe luchtzuiverend planten zijn, is het gezond om wel wat leven in huis te hebben. Bovendien staat een mooie grote groene vriend ook goed in een thuiskantoor: een beetje kleur en iets wat heel mooi is om naar te kijken. En praat je er ook nog veel tegen, dan krijg je daar ook wat extra zuurstof voor terug. 7. Ga regelmatig naar buiten Zelfs als je de optimale zithouding hebt gevonden, dan is het alsnog belangrijk om daar niet 8 uur per dag als een levend standbeeld in te gaan zitten. Heb je een meeting waarvan je weet dat je alleen hoeft te luisteren, of dat je niet per se op je scherm hoeft te kijken? Ga dan lekker buiten wandelen terwijl je naar je collega’s luistert en reageert. Het is erg goed om dagelijks 10.000 stappen te zetten en die haal je moeiteloos als je je ondertussen laat afleiden door je collega’s. 8. Kijk wat je werkgever voor je kan doen Tot slot is het zeker in deze tijden goed om te kijken wat je werkgever voor je kan betekenen. Veel werknemers mogen bijvoorbeeld een monitor van werk lenen, zodat ze geen geld hoeven uit te geven om een monitor te gebruiken die toch op kantoor maar stof staat te happen. Hetzelfde geldt voor een toetsenbord en muis, al moet je bij de meeste bedrijven wel zelf zorgen voor je bureaustoel en bureau. Check met je leidinggevende of de facility-afdeling wat er bestaat voor medewerkers die thuiswerken, want dat kan je veel uitzoekwerk en zelfs geld schelen. En vooral: rugklachten en RSI. Gewoon doen dus.