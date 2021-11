​Toch maar wel een thuiskantoor inrichten?

Het leek zo goed te gaan, maar inmiddels worden de maatregelen weer aangescherpt. Toch maar wel dat thuiskantoor inrichten? Je hoeft daar helemaal niet heel ver voor te gaan of tientallen euro’s te spenderen. Als je maar zorgt voor de juiste essentials.



Een thuiskantoor inrichten klinkt meteen als een hele onderneming: alsof je een aparte kamer moet vrijmaken om in te werken. Veel mensen maken gewoon een thuiskantoor in de woonkamer en werken bijvoorbeeld aan de eettafel. Hoewel die niet altijd ergonomisch verantwoord zijn, kun je er bijvoorbeeld goede eetkamerstoelen bij uitzoeken waardoor je toch iets hoger achter de tafel zit.

Tech-gadgets voor je thuiskantoor

Verder zal een thuiskantoor vooral handige dingen nodig hebben qua technologie. Denk bijvoorbeeld aan stopcontacten (of een stekkerblok), een monitor om je laptop op aan te sluiten (let wel goed op of je laptop HDMI-poorten heeft, want anders heb je hier nog extra kabels voor nodig) en een goede toetsenbord en dito muis.

Vergeet eventueel ook niet om te kijken naar een standaard voor je smartphone, eventueel met draadloos opladen. Zo kun je bijvoorbeeld videoconferenties met je telefoon in de standaard doen, want op veel monitoren zit geen camera ingebouwd en met een dichtgeklapte laptop kun je ook niet van die camera gebruikmaken.

Veel mensen denken bij een thuiskantoor meteen aan een printer, maar besef waar je een printer nog voor gebruikt. Bij veel mensen wordt deze vooral gebruikt om af en toe een retourformulier of een ticket voor een evenement te printen. Er zijn niet veel mensen die nog volledige bossen wegprinten met werk, omdat we nu zo gewend zijn om informatie van een scherm te lezen.

Denk aan je beweging

Je kunt natuurlijk wel in een goede koffiemachine investeren, maar zorg dat die niet op je bureau staat. Het is al niet zo gezond om zoveel te zitten, dus dwing jezelf tenminste regelmatig om een microwandeling naar je keuken te maken voor een warme kop koffie. Je lijf, en je stappenteller, zullen blij met je zijn.

Als je niet alleen woont, dan is er nog één ding waar je niet zo snel aan denkt bij ‘kantoor’, maar wel bij een drukke woonruimte: ruisonderdrukking. Investeer in oordopjes met noise-cancellation, zodat je af en toe dat achtergrondgeluid kunt filteren. Denk aan kinderen die luidruchtig spelen, een partner die zelf ook videocalls heeft en de hond die bij elke pakjesbezorger aanslaat. Je hebt er zelf aanzienlijk minder last van, en dus meer ruimte voor concentratie, met noise-cancelling oordopjes.

[Fotocredits - navee © Adobe Stock]