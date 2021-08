​Zelf materiaal kopen voor een thuiskantoor

Je werkgever is verantwoordelijk voor een goede thuiswerkplek. Nederlandse werknemers zijn ook zelf bereid om wat spullen aan te schaffen zodat ze comfortabel vanuit huis kunnen werken. Een peiling onder zo'n 1.000 werkenden laat zien dat meer dan twee derde van de ondervraagden zelf materiaal heeft aangeschaft voor het thuiskantoor.



Werkgever verplicht kosten te dragen

Veel werknemers krijgen spullen van de werkgever die het werken vanuit huis gemakkelijker maken. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een tweede computerscherm, een laptophouder of een goede bureaustoel van de zaak. De werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek, ook wanneer er vanuit huis gewerkt wordt. De werkgever moet in principe dus betalen voor de spullen die jij echt nodig hebt om je werk veilig en op een gezonde manier te doen. Toch zijn er ook veel werkenden die zelf extra materiaal gekocht hebben voor hun thuiskantoor. Meer dan 20 procent van de ondervraagden heeft hier zelfs minstens 2000 euro aan uitgegeven. In dit geval is het verstandig om eens goed naar de inboedelverzekering te kijken. Wanneer de waarde van je inboedel flink stijgt, is het zaak om dit aan te geven bij de verzekeraar. Het gaat hierbij immers om spullen die je zelf hebt aangeschaft, deze zijn dus niet van je werkgever.

Klachten door thuiswerken

Als je veel thuiswerkt, moet je ervoor waken dat je geen lichamelijke klachten ontwikkelt doordat je noodgedwongen aan de eettafel of op een slechte stoel zit. In zo'n geval kan de werkgever zelfs aansprakelijk zijn. Kaart eventuele problemen altijd aan bij je werkgever, zodat jullie hier samen over in gesprek kunnen gaan. Misschien is het een optie om kantoormeubilair te lenen nu veel kantoren zo goed als leeg staan. In het geval van hybride werken moet weer gezocht worden naar een andere passende oplossing. Onder de thuiswerkers die zelf spullen hebben aangeschaft, worden een bureaustoel (21 procent) en een bureau (15 procent) het meest genoemd. Het voordeel van zelf aanschaffen van spullen is dat je alle vrijheid hebt om te kiezen voor spullen die passen bij de rest van je interieur en je persoonlijke smaak. Ook kan het zijn dat je bijvoorbeeld de voorkeur hebt voor een zit-stabureau, terwijl dit niet perse nodig is om een gezonde en veilige werkplek te creëren. In dit geval kan je zelf deze upgrade aanschaffen.

Eigen verantwoordelijkheid

Een thuiswerkplek hoeft niet aan alle regels te voldoen die gelden voor een kantoor. Zo hoeft de zolderkamer waarop je werkt bijvoorbeeld niet te bestaan uit een vastgesteld aantal vierkante meters. Wordt het hier in de zomer erg warm? Dan kan je jouw werkgever vragen om de kosten voor een ventilator of airco te vergoeden, maar neem ook je eigen verantwoordelijkheid. Wellicht kun je jouw werkplek verplaatsen naar een koelere plek in huis. In de winter kun je met deze tips voorkomen dat je in de kou aan het werk moet.