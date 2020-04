Thuiswerkplek: wat zijn de risico's voor vertrouwelijke data

De opdracht van Mark Rutte was duidelijk “Blijf thuis”. En daar lijken we ons in Nederland behoorlijk goed aan te houden. Het betekent ook dat voor wie het mogelijk is je zoveel mogelijk moet trachten vanuit huis te werken. Dat lukt zo’n 60% van de Nederlanders inmiddels. De overige 40% zegt gewoon nog iedere dag naar zijn werk te gaan volgens een door het ING gehouden enquête.



Van die 60% werken een groot aantal mensen thuis en zitten daar achter hun beeldscherm. De thuiswerkplek is inmiddels wel ingeburgerd. Maar is die thuiswerkplek net zo veilig als je werkplek op kantoor. Is bijvoorbeeld je internetverbinding voldoende beveiligd, hoe zit met de security van je laptop, wordt de software regelmatig ge-update, maak je gebruik van een VPN en ga zo maar door. Bij veel overheidsmedewerkers en medewerkers in de financiële sector mag je verwachten dat dit goed geregeld is als zij gebruik maken van computers van hun werkgever, maar dat geldt dus zeker niet voor iedereen.



Die thuiswerkplek kan hoe handig dat vandaag ook mag zijn wel degelijk zorgen voor verhoogde risico’s. Om erachter te komen hoe dat zit in Nederland deed Skotty, een Eindhovense startup gespecialiseerd in het beschermen van privacy, een onderzoek naar de risico’s van een thuiswerkplek. De cijfers spreken voor zich. Van de thuiswerkers zit zo’n 68% achter een beeldscherm. Vrijwel hetzelfde percentage werkt met vertrouwelijke gegevens maar beschikt niet over de juiste middelen om deze data afdoende te beschermen.