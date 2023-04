Dit is de ideale headset voor jonge leerlingen & onderwijsinstellingen

Van concept tot eindproduct

Logitech heeft nauw samengewerkt met onderwijzers en studenten - van het eerste concept tot het laatste prototype - om de Logitech Learn te ontwikkelen. Het resultaat is een headset die is ontworpen, vervaardigd en getest om op ieder moment geconcentreerd te kunnen studeren, waar dan ook. Daarnaast worden Chromebooks veelvuldig gebruikt in het onderwijs en om daar op in te spelen is de headset Works With Chromebook (WWCB)-gecertificeerd.

Ook gedacht aan comfort



Uit een enquête die door Logitech en Education Week is afgenomen bij meer dan 1.000 onderwijzers blijkt dat 74% van mening is dat lichamelijk comfort van een leerling invloed heeft op zijn of haar betrokkenheid. Dankzij Zone Learn kunnen studenten beter opgaan in audio- en videomateriaal dat tijdens lessen wordt ingezet en dat bij het maken van huiswerk wordt gebruikt.

Iedere Zone Learn-headset is speciaal ontworpen voor kleinere hoofden en maakt gebruik van een lichtgewicht hoofdband met een comfortabele, zachte laag. Ook kunnen leerlingen de armen van de headset aanpassen, zodat ze zelf een perfecte fit kunnen kiezen. Op deze manier blijft de headset ook netjes op zijn plek.

Duurzaamheid



De Zone Learn is ontworpen om lang mee te gaan en kan beslist tegen een stootje: de headsets zijn intensief getest en hebben talloze valpartijen overleefd. Ook bieden ze verschillende plug-and-play-opties, waaronder 3.5MM AUX, USB-A en USB-C-connectoren, zodat ze naadloos functioneren met verschillende apparaten, conferencingplatformen en besturingssystemen. Hierdoor kunnen leerlingen hun headsets altijd aansluiten op de apparatuur die door onderwijsinstellingen wordt gebruikt.