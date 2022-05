Dit is Lift, de nieuwe verticale ergonomische muis van Logitech

Logitech heeft recent Lift onthuld, een Verticale Ergonomische Muis die ontworpen is om de hele dag comfortabel achter een bureau te kunnen werken.

Ergo Series



Het is de nieuwste toevoeging aan de Ergo Series van Logitech en bekrachtigt de mensgerichte en wetenschappelijk onderbouwde benadering van productontwerp en -ervaring van het bedrijf. De muis is zorgvuldig ontworpen met behulp van verschillende testrondes geleid door Logitech's Ergo Lab - en werd door toonaangevende ergonomische instellingen met een stempel van goedkeuring beloond.



Lift

Deze unieke muis biedt een wereld aan voordelen en geavanceerde functies in een compact ontwerp voor uitstekend comfort. De zachte rubberen grip en knusse duimsteun van Lift zorgen ervoor dat kleinere handen zich urenlang achter het bureau op hun gemak voelen.

Het verticale ontwerp van 57 graden geeft rechts- en linkshandigen een ontspannende grip en ontlast de pols, doordat het gedurende de hele dag een natuurlijke houding van de onderarm bevordert. Het stille magnetische SmartWheel biedt zowel snelheid als precisie voor nauwkeurige regel-voor-regel bewerkingen of het snel scrollen door lange documenten. Maak in een oogwenk een draadloze verbinding tussen Lift en Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS en Android-besturingssystemen via Bluetooth Low Energy of de veilige Logi Bolt USB-ontvanger. Werk de hele dag geconcentreerd en beheer moeiteloos de workflow op maximaal 3 multi-OS-apparaten met Logitech Flow.