Logitech Scribe: een contentcamera om analoge whiteboards digitaal te maken

Vanaf vandaag, creëert Logitech een betere vergaderervaring voor deelnemers op afstand met de lancering van Logitech Scribe, een door AI ondersteunde whiteboardcamera. De Scribe is compatibel met diesnten zoals Microsoft Teams, Zoom en Pexip, en stuurt de inhoud van een whiteboard uit naar videovergaderingen, waardoor iedereen als het ware virtueel in dezelfde ruimte zit. Van vergaderruimtes tot klaslokalen, de Scribe komt er op een moment waarop hybride werken en leren steeds meer doordringt in ons dagelijks leven. Het maakt brainstormen, lesgeven en teamvergaderingen voor iedereen toegankelijk en productief dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp. Door zo veel mogelijk factoren voor teams gelijk te maken, geeft Scribe iedereen - in de vergaderruimte of op afstand - een perfect zicht op het bord. Integratie Integratie met Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms maken de ervaring zorgeloos. Deelnemers in de vergaderruimte kunnen de content op het whiteboard delen in videovergaderingen door simpelweg op de draadloze knop te drukken die bij Scribe meegeleverd wordt of door op de onetouch-controller, zoals de Logitech Tap, van de vergaderruimte te tikken. De draadloze knop werkt momenteel met Zoom Rooms en ondersteuning voor Teams Rooms komt later dit jaar. Scribe werkt ook als een USB-contentcamera met vrijwel elke videoconference-oplossing, waardoor het flexibel gebruikt kan worden in vergaderruimtes, klaslokalen of zelfs thuiskantoren.

We hebben hard gewerkt om voor zowel de vergaderruimte als de persoonlijke werkplekken hoogwaardige audio- en videosamenwerking mogelijk te maken. Toch zien we een kloof bij het integreren van niet-digitale inhoud zoals whiteboards of Post-its in virtuele vergaderingen. - Scott Wharton, general manager en vice-president van Logitech Video Collaboration.

Functionaliteiten en werking Logitech Scribe legt whiteboards vast tot 1,80 bij 1,20 meter en is een speciale whiteboard-contentcamera die deelnemers aan virtuele vergaderingen een duidelijk, realtime beeld van het whiteboard geeft. Met behulp van ingebouwde kunstmatige intelligentie kan Scribe de presentator transparant maken, zodat deelnemers op afstand het whiteboard kunnen zien zonder dat er iets in de weg zit. Ook worden automatisch de kleuren van markeringen verbeterd zodat de inhoud gemakkelijker te lezen is. Scribe heeft zelfs de mogelijkheid om andere niet-digitale inhoud te detecteren, zoals Post-its, een vaak gebruikte tool tijdens brainstormsessies. Of de camera nu gekoppeld wordt aan een laptop thuis of op het beeldscherm van de vergaderruimte, Scribe zorgt ervoor dat iedereen de beste plaats aan tafel heeft. Met een strak, aan de muur gemonteerd ontwerp en doordacht kabelbeheer past Scribe op elegante wijze in elk modern kantoor of klaslokaal. Bovendien wordt het geleverd met alles wat nodig is om het snel gebruiksklaar te krijgen. Naast de Logitech Scribe-contentcamera, bevat het pakket een draadloze deelknop, montagecomponenten en voeding- en categoriekabels voor implementatie op schaal. Met Scribe breidt Logitech uit waar het goed in is: samenwerkingstools creëren die het voor mensen gemakkelijker maken om op een natuurlijkere en zinvollere manier met de digitale wereld om te gaan.

Of je missie nu creativiteit, design, ontwikkeling of lesgeven omvat, we hebben een glimp opgevangen van hoe de door technologie mogelijk gemaakte samenwerking van de toekomst eruit kan zien met Scribe. - ​Ehrika Gladden, vice-president van Logitechs global video collaboration commercial-organisatie

Prijs en beschikbaarheid

Logitech Scribe is nu beschikbaar in de Benelux met een adviesprijs vanaf €1.299,- (incl). Het device is compatibel met Teams Rooms op Windows en Zoom Rooms. Ondersteuning voor Zoom Appliances komt beschikbaar na de lancering.