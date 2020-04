Videobeldienst Google Meet vanaf nu gratis voor iedereen.

Google maakt de videobeldienst Meet, onderdeel van de G-Suite, per direct gratis voor iedereen. Dat lijkt een noodzakelijke stap in de zware concurrentie met Facebook, Microsoft en Zoom. De dienst was tot nu toe alleen voorbehouden aan betalende gebruikers.

Meet groeit hard in populariteit. De dienst zou volgens Google inmiddels 100 miljoen gebruikers per dag hebben die deelnemen aan vergaderingen op Meet. Dagelijks komen er zo’n 3 miljoen gebruikers bij.

Nu we met z'n allen veel vaker thuis blijven, zijn diensten voor videovergaderingen razend populair. Zoom groeit als kool en ook Microsoft heeft met Teams en Skype populaire videodiensten. Facebook lanceerde vorige week Messenger Rooms, een vergelijkbare dienst. Google gaat nu in de achtervolging op deze populaire videodiensten en maakt Meet in de komende weken gratis voor iedereen met een Gmail-account.

De mogelijkheden van Google Meet zijn gelijk aan die van de concurrentie. Het gebruik voor deelnemers is nu nog onbeperkt maar zullen na de zomer (waarschijnlijk eind september) in de huidige gratis versie beperkt worden tot maximaal 60 minuten.