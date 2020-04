Google start digitale werkplaats voor ondernemers

Google introduceert een digitale werkplaats om ondernemers tijdens de huidige crisis rondom COVID-19 digitaal op weg te helpen. Naast webinars, trainingen en online groepscoaching biedt Google financiële ondersteuning voor ondernemers in de vorm van advertentietegoeden, tips en consumenteninzichten.

Google Digitale Werkplaats webinars

Ondernemers kunnen bij de online Google Digitale Werkplaats terecht voor trainingen om hun digitale vaardigheden te verbeteren. Naast het reguliere aanbod organiseert Google extra webinars voor mkb’ers en zzp’ers via Google Meet. Deze webinars hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Hoe bouw je een eenvoudige website voor je bedrijf?

2. Hoe start je met online verkopen?

3. Hoe maak je optimaal gebruik van Google Mijn Bedrijf?

4. Hoe creëer je content voor social media?

In groepscoaching sessies van de Digitale Werkplaats is het mogelijk om, onder begeleiding van een coach, samen met andere ondernemers (2-10) uit dezelfde sector van gedachten te wisselen over de uitdagingen en kansen tijdens de huidige ontwikkelingen. Aanmelden voor een sessie is momenteel mogelijk voor ondernemers in de sectoren Retail, Horeca en Lifestyle (beauty, sport, welzijn).

Ondernemers die na het volgen van een webinar en/of coaching sessie nog meer (gerichte) vragen hebben kunnen terecht bij de sessies ' Vraag het de Digitale Werkplaats '. Deelname aan Google's webinars en coachingsessies is gratis.

Advertentietegoeden

Google heeft $340 miljoen aan online advertentietegoeden (Ad Credits) beschikbaar gesteld voor het MKB wereldwijd. Deze tegoeden worden geleverd aan alle kleine en middelgrote bedrijven, die in tien van de twaalf maanden van 2019 en in januari en/of februari van dit jaar met een Google Ads-account hebben geadverteerd. Adverteerders ontvangen een melding in hun Google Ads-account om hen te informeren over het advertentietegoed.

Communicatie met klanten

De huidige crisis heeft grote impact op hoe ondernemers met hun klanten contacten kunnen onderhouden en met hun medewerkers kunnen communiceren. Via Google Mijn Bedrijf kunnen zij tips en aanbevelingen krijgen over hoe te communiceren met klanten en medewerkers in tijden van onzekerheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het up to date houden van bedrijfsinformatie die zichtbaar is in Google Zoeken en Maps.





Op afstand werken

Om op afstand werken te vergemakkelijken heeft Google een speciale website gelanceerd om ondernemers te helpen verbonden en productief te blijven en om werken op afstand en zakendoen te ondersteunen. Tevens is er een gratis tool voor verkopers waar zij kunnen checken hoe ze hun digitale etalage kunnen verbeteren voor shoppers.