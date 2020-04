Dynamische productadvertenties instellen via tag manager

Je kent het vast wel, je hebt een product bekeken in een webshop. En vervolgens word je overal achtervolgd door een banner met datzelfde product. In het volgende artikel leg ik je uit hoe je een dynamische remarketing campagne opgezet door middel van Google Tag Manager in Google Ads.



Voor welke type bedrijven is dit geschikt?

Deze campagnes kun je opzetten voor de volgende type bedrijven. Voor de overige type bedrijven kun je gebruik maken van “aangepast”.

Onderwijs

E-commerce (Detailhandel)

Vluchten

Hotels en vakantiewoningen

Banenmarkt

Lokale aanbiedingen

Onroerend goed

Reizen

Aangepast

Stap 1: Een productfeed maken

Het is om goed om eerst een productfeed te laten ontwikkelen. Een productfeed is een soort excel sheet met alle productinformatie. Deze kun je uiteraard zelf maken of laten maken door de webbouwer. Het is zelfs mogelijk om hiervoor een Google Spreadsheet te gebruiken. Maar dan moet deze wel steeds handmatig geüpdatet worden. Het is dan ook aan te raden om een xml feed of een csv bestand te gebruiken. Elk type bedrijf heeft weer andere specificaties voor een productfeed.

In deze uitleg van Google kun je de specificaties per type bedrijf bekijken. De specificaties voor bedrijven in de detailhandel kun je via deze link bekijken.

Voor bedrijven in de detailhandel moet er ook een Google Merchant center account worden ingeregeld.De overige feeds kun je direct in Google Ads toevoegen (zie tools en instellingen > bedrijfsgegevens > + > Dynamische display advertentiefeed).