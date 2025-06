Musk chanteert adverteerders terug naar X

LEGO en Pinterest laten zich niet gek maken

Het is toch opmerkelijk, want komt X er echt mee weg om dit te claimen? Blijkbaar denken sommige bedrijven van wel, hoewel juridisch experts al hebben aangegeven dat X waarschijnlijk geen goede argumentatie heeft om zo’n rechtszaak te winnen. Tegelijkertijd is zelfs het grote Amazon blijkbaar niet zo zeker van zijn zaak: in mei werd een rechtszaak tussen X en Twitch (wat van Amazon is) geannuleerd, waarna Amazon ineens veel meer begon te investeren in adverteren via X.

Is er dan niemand die opstaat tegen Elon Musk? Jawel. LEGO en Pinterest laten zich niet beïnvloeden. Zij worden meegenomen in de rechtszaak die X in voorbereiding heeft. Pinterest is er ook uitgesproken over, het stelt dat het op andere platforms veel betere resultaten ziet van zijn advertenties dan op X. Hoe het ook zij, X voelt het wel dat er veel adverteerders zijn weggelopen. De omzet van X is 2 miljard minder geworden in twee jaar tijd. Tegelijkertijd stellen experts dat het dit jaar weer beter zou worden. Nu steeds meer bedrijven toch maar weer gaan adverteren, is dat niet vreemd, maar daar is veel aan voorafgegaan. Ook is het afwachten hoe de rechtszaak afloopt. Wanneer het start is onbekend.