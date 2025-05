YouTube wordt vervelender met zijn advertenties

AI zoekt het meest emotionele moment uit

YouTube wil nu een slaatje slaan uit de emoties die je dan voelt door je precies na zo’n hoogtepunt te overweldigen met reclame. De AI is getraind om te kijken wanneer er de maximale hoeveelheid psychologische effectiviteit kan worden bereikt en daar plaatst het dan de reclame. De enige manier waarop je er onderuit kunt komen is waarschijnlijk door alleen nog video’s van 8 minuten te kijken, want die schijnen vaak alleen advertenties voorafgaand aan de video te hebben.

Als je adverteerder bent, dan is dit nieuws natuurlijk geweldig. Je ‘pakt’ mensen precies op het moment waarop ze meer ontvankelijk zijn voor een advertentie. De AI herkent precies wanneer er in de video zo’n heftig moment plaatsvindt en komt dan, tadaaa, met een reclame die heel anders bij je kan binnenkomen dan wanneer hij gewoon vooraan in de video zat zoals veel reclames. Tegelijkertijd is deze manier van werken ook weer niet heel gek: in televisiereclames wordt dit al jaren zo gedaan. Daar worden programma’s soms zelfs om reclameblokken heengebouwd zodat je met de meeste emotie die reclame ingaat.

Daarnaast komt YouTube met nog iets nieuws op advertentiegebied, namelijk interactieve advertenties waarmee je een soort winkelpagina met allemaal producten te zien krijgt en je direct uit de video dingen kunt bekijken en aanschaffen.