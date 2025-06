Roxanne Kwant zweeft boven Rotterdam in nieuwe Uber Eats-campagne

Wat krijg je als je een populaire content creator, een flinke portie humor én een luchtballon combineert? De nieuwste video van Uber Eats, waarin Roxanne Kwant de hoofdrol speelt, geeft het antwoord.

In de video – onderdeel van de ongoing ‘Eerst Iets Lekkers’-campagne – belandt Roxanne in een droom waarin ze zweeft boven de skyline van Rotterdam in een gigantische Uber Eats-luchtballon. Haar missie: eten bezorgen vanaf grote hoogte. De luchtballon, vormgegeven als een reusachtige Uber Eats-tas, is niet te missen in het Rotterdamse luchtruim.

De droom is luchtig en grappig, maar onderstreept tegelijk de boodschap van de campagne: eerst iets lekkers eten maakt elke situatie net wat beter. En dat is precies waar Uber Eats op inzet. De video eindigt met een knipoog: was het allemaal een droom, of toch niet?