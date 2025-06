Adverteren op Reddit wordt interessanter voor bedrijven

Wil je adverteren op Reddit, dan kan dat vrij eenvoudig. Er is echter een nieuwe mogelijkheid toegevoegd voor adverteerders die moet zorgen voor een wel heel overtuigende advertentie, namelijk de optie om positieve posts te veranderen in een advertentie.

Adverteren met reacties van Redditors

Het is niet zo dat je iemands positieve post kunt pakken en daar een hele advertentie omheen bouwt, het is juist andersom: je bouwt een advertentie en daaronder komen dan meteen meerdere positieve posts te staan van Redditors. Dus stel je voor dat je als Coca-Cola een advertentie afneemt bij Reddit, dan kun je daar nu positieve reviews over Coca-Cola onder zetten, zoals die persoon die zei alles van het merk te sparen omdat het zo iconisch is, of iemand die zegt dat de cola-met-Oreo-smaak het beste is dat ze ooit gedronken heeft.

Dat gaat niet automatisch, je krijgt met de nieuwe functie Conversation Summary Add-ons de keuze welke reacties je graag zou toevoegen. De optie is nog in een testfase, maar het is de bedoeling dat je via AI allerlei positieve reacties voorgeschoteld krijgt waarvan je dan kunt bepalen of je ze wil toevoegen of niet. Het moet natuurlijk wel je merk er positief uit laten komen.