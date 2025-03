Pas op met welke content je omhoog stemt op Reddit

Oppassen wat je stemt op Reddit

Maar je moet ook als je zelf niks post wel oppassen wat jij naar boven stemt. Is dit namelijk gewelddadige content of anderzijds content die niet door de beugel kan, dan kan dat ook jou een slechte naam opleveren. En dat betekent in dit geval: een ban. Dat hoeft niet alleen het geval te zijn bij gewelddadige foto’s en video’s: ook als iemand oproept tot haat of iemand met de dood bedreigd en je stemt dat omhoog, dan kun jij daar ook voor moeten.. wel.. hangen.

Geen zorgen, als je een keer iets omhoog stemt dan heeft dat echt niet meteen invloed, maar als je het stelselmatig doet, dan kun je rekenen op een waarschuwing. Een keertje kan gebeuren, maar doe je het vaak, dan mag het gedrag genoemd worden en als je dingen omhoog stemt die tegen het beleid van Reddit zijn, dan gedraag je je dus niet volgens de geldende regels. De aanpassing is al gedaan, dus mocht je je dit weekend op Reddit begeven, dan kun je er vast op letten dat je geen dingen omhoog stemt die eigenlijk niet oke worden bevonden door Reddit.

Het enige nadeel is dat het voor veel mensen onduidelijk is wat dan precies valt onder gewelddadige content. Is een clip uit een film waarin mensen vechten een probleem? Of anime? Ook zijn er mensen die zeggen dat het platform veel beter kan focussen op het verwijderen van die content, in plaats van het straffen van mensen die het niet eens plaatsten. Dat laatste wordt natuurlijk ook wel gedaan op Reddit. Het platform wil vooral zorgen dat de sfeer er beter op wordt en dat er geen groepen zijn die hatelijke berichten maar volop omhoog blijven stemmen. Wat je er ook van vindt, het is er nu, dus pas op met hoe jij je ‘stem’ gebruikt.