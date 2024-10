Reddit voor het eerst winstgevend met recordaantal gebruikers

100 miljoen dagelijkse gebruikers

Op sommige dagen zijn er tegenwoordig zelfs meer dan 100 miljoen mensen online op een dag en dat is indrukwekkend. Helemaal als je bedenkt dat de techniek achter de site eigenlijk heel ouderwets is: het is echt een forum-achtig platform waarbij je op elkaar reageert over een groot scala aan onderwerpen. Waarom dat nu ineens zo hot is? Ten eerste is Reddit vaker in het nieuws de laatste tijd. Soms wat minder positief, zoals toen er een soort stakingen waren en pagina’s op zwart gingen, maar ook positief, omdat er bijvoorbeeld veel nieuws van Reddit komt.

Volgens de CEO van het platform, Steve Huffman, is de recente stijging van het aantal dagelijkse gebruikers vooral te danken aan de mogelijkheid om AI-vertalingen te gebruiken. Typisch iets dat we in Nederland niet echt nodig hebben, we zijn eraan gewend dat het internet nu eenmaal vooral Engelstalig is, maar voor Fransen, Spanjaarden en Duitsers is dat een stuk interessanter. Zij zijn gewend dat televisieshows nagesynchroniseerd worden en ze hebben grotere landen met meer inwoners, waardoor er een groter gedeelte van het internet voor hen altijd in de eigen taal was. Nu kunnen ze letterlijk en figuurlijk meepraten met mensen die een heel andere taal spreken.