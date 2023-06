Reddit is nu zelfs grotendeels op zwart door protest

Reddit is een stuk minder leuk de komende dagen. Het forum dat onderverdeeld is in allerlei verschillende kanalen heeft ineens een stuk minder van die onderkanalen. Tenminste, dat is waarschijnlijk tijdelijk. Menig subreddit, zoals zo’n kanaal heet, is op zwart. Het ligt niet aan jou: je bent nog steeds welkom, maar nu even niet.

Dat komt omdat subreddits in protest zijn over de plannen die bij Reddit zijn gevormd over het gebruik van API’s en ander nieuw beleid. De API’s, waarmee je als derde partij Reddit kunt gebruiken in je app, zijn zo duur geworden dat menig derde partij met zijn app moet stoppen. Triest, want veel apps worden ook volop gebruikt. Iedereen die wel eens dol is geweest op een forum kent het wel: je bent soms enorm actief en wil er veel mee bezig zijn en menig persoon deed dat via een app die buiten Reddit om gebouwd is, maar wel Reddit kan uitlezen .

Reddit wijkt niet

Sommige subreddits zullen nog dicht zijn voor een paar dagen, anderen hebben gezworen niet meer te openen tot Reddit zijn beleid aanpast. Pittig. En dubbel: enerzijds is er nu juist extra aandacht voor Reddit, waardoor het het niet echt zal merken in het aantal bezoekers, maar anderzijds blijven die natuurlijk niet plakken. En hoe meer dagen het duurt… Maar ja, topman Steve Huffman heeft al gezegd dat dit de nieuwe manier is waarop Reddit te werk gaat en daarmee basta. Nou ja, of dat basta blijft zolang we zoveel subreddits op slot zijn, dat moeten we nog maar zien.

Ondertussen zien we ook een andere stroming; mensen gaan ineens volop Redditen op Discord. Iets waar niet iedereen even blij van wordt, omdat dat niet is waar Discord voor bedoeld is. Ach, wie de schoen past...Reddit probeert al een tijdje Discord te zijn.