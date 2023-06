Waarom dure API’s problematisch zijn voor het internet

Twitter-gebruikers die willen tweeten via een derde partij zijn de laatste tijd van een koude kermis thuisgekomen. De reden? Twitter heeft zijn API (een stukje software dat je in je software moet inbouwen en dat Twitter als het ware uitleest) zo duur gemaakt, dat veel derde partijen zoals Tweetbot moesten afhaken. Eerst was het gratis, maar toen werd het voor het abonnement 42.000 dollar per maand (en inmiddels is er wel een goedkopere variant van 5.000 dollar, maar dat is voor veel ontwikkelaars te laat of alsnog onbetaalbaar). Reddit doet nu hetzelfde: ook die site vraagt pittige bedragen voor hun API. Dat is een probleem.

API's

We zien het nu ook bij Netflix en YouTube TV: nu de Flix geld wil vragen voor het delen van accounts en YouTube overweegt dit nu ook voor zijn familie-abonnement. Als een app ergens mee wegkomt, dan lijken andere apps niet te schromen om dit ook in te voeren. Logisch ook wel ergens, want het is gewoon geld dat je anders misloopt. Maar dat wil niet zeggen dat het per se goed is voor de ontwikkelingen van die specifieke tak van sport.

Zo’n ‘application programming interface’ (API dus) is al vele jaren een manier om apps te verrijken met toegang tot andere apps, maar dat betekent natuurlijk ook dat mensen de originele app niet meer gebruiken. Als je Twitter al zou gebruiken via Tweetbot: waarom zou je dan nog de echte app downloaden? Dus ja, op een bepaalde manier worden sommige echte apps minder populair en dan wil zo’n maker natuurlijk niet dat anderen er met hun succes vandoor gaan. Zeker niet als dat kosteloos is. Het is dus wel voor te stellen dat die API’s geld kosten, maar waarom nou toch zo duur?