​Reddit komt met chatkanalen, precies als Discord en Slack

Reddit introduceert kanalen om in te chatten, precies zoals we dat kennen van Telegram, Discord en Slack. Reddit is bekend van meer een soort discussiegroepen- slash forum-concept, wat het een flinke uitbreiding maakt dat er nu chatkanalen bijkomen. Dat doet het echter waarschijnlijk niet per se alleen voor de gebruikers: het lijkt vooral te gaan om een flinke concurrentiestrijd met andere chatprogramma’s, zoals Discord en Telegram.

Reddit

Reddit is enorm populair: het heeft 430 miljoen maandelijks actieve gebruikers en dat maakt het een enorm grote site. Het is sinds februari 2023 zelfs de 10e meest bezochte website ter wereld. Het is een plek waar memes worden gedeeld, maar ook frustraties over tech die niet werkt, lekken rondom games en telefoons en meer. Reddit bestaat sinds 2005, al heeft het vooral in 2017 en 2018 enorme groei doorgemaakt en is het toen pas echt geworden wat het nu is. Eén van de belangrijkste facetten aan Reddit is de manier van ranken: andere gebruikers kunnen je antwoord op een thread omhoog of omlaag stemmen.

Hoewel het wel een wat Amerikaans gefocust medium is (de helft van de gebruikers komt uit de Verenigde Staten, daarna nog een 8 procent uit het Verenigd Koninkrijk en zo’n 6 procent uit Canada). Maar er zijn ook veel Nederlanders te vinden op deze uitvinding van twee studenten van de University of Virginia. Hoewel het forum-element heel belangrijk is, gaat Reddit verbreden. Het heeft straks chatkanalen. Inmiddels zijn ze al geïntroduceerd op 25 van die subreddits en het idee is dat je dan nog op een specifieker onderdeel van een onderwerp kunt voortborduren en dat in real-time.