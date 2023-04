Mensen brachten 24% meer tijd door op Instagram door Reels

Instagram blijkt er goed aan te hebben gedaan om het TikTok-concept te stelen en op Instagram in te zetten. Het startte in 2020 met Reels, waarmee mensen video’s kunnen maken en uploaden. Dat kon op zich al, maar Reels is een apart gedeelte hiervoor en dat heeft net even een andere manier van gebruiken. Een manier die erg blijkt aan te slaan: Instagram-gebruikers schijnen 24 procent meer tijd te spenderen op het platform door Reels.

Reels

Het grappige is dat mensen als Kylie Jenner Instagram toch wel gelijk moeten gaan geven. Ze sprong op de barricade toen Instagram ook de vierkante foto’s omturnde in langwerpige, smartphonescherm-lengte foto’s (en daar heeft ze groot gelijk in), maar dat Instagram zelf meer op de videotoer wilde, dat blijkt helemaal niet zo’n idioot plan te zijn geweest. Reels is een gouden greep met maar liefst 24 procent meer tijd op het platform, zo meldde Mark Zuckerberg in zijn investeerderscall eerder deze week.

Maar we moesten wel even wennen aan Reels. Voordat het wat harder gepusht werd door Insta, was het aanzienlijk minder succesvol en leek het er zelfs op dat het zou gaan floppen. Zuckerberg zegt over Reels: “Reels blijft snel groeien op zowel Facebook als Instagram. Reels blijven ook socialer worden met mensen die Reels dagelijks meer dan 2 miljard keer delen, een verdubbeling in de afgelopen zes maanden. Reels verhogen ook de totale app-betrokkenheid en we geloven dat we ook aandeel winnen in korte video's."