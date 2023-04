​Instagram Reels biedt nieuwe data-inzichten en montage-tools

Meta laat weten in een blog : “Creators zoeken altijd naar nieuwe, verse contentideeën en dus voegen we een plek toe waar je je kunt laten inspireren door de laatste trends. Je ziet hoe vaak bepaalde audio is gebruikt en je kunt er simpelweg op tikken om het zelf ook in een video te gebruiken. Je ziet ook wat de trending hashtags zijn. Zo zagen we dat mensen hun #coachella-content al voor het festival ook maar begon deelden. Door dit soort inzichten kun je makkelijker meesurfen op nieuwe trends.”

Inzichten in Reels

Er is nog wel een ding nieuw, namelijk nieuwe inzichten over Reels. Zo kunnen creators beter zien hoe hun content presteert. Hoeveel is de video in totaal bekeken, dat wordt nu duidelijk, plus hoe lang mensen gemiddeld blijven kijken. Zo kun je bedenken of je misschien een bepaald moment te lang uitrekt. Meta legt uit: “Als de gemiddelde kijktijd 17 seconden is, dan is het van iedereen die je Reel heeft bekeken gemiddeld 17 seconden. De kijktijd wordt gecalculeerd door het aantal keer afspelen te delen door het aantal kijkers gecombineerd met de gemiddelde hoeveelheid tijd die op je Reel is gespendeerd. Zo kun je beter begrijpen waar mensen je video wel blijven kijken en waar ze afhaken.” Ook krijg je nu te zien welke mensen je zijn gaan volgen op basis van je Reel en krijg je hier een melding van. Zo kun je sneller anticiperen als je denkt dat een Reel het niet zo goed doet.

Voor mensen in Engelssprekende landen, Frankrijk en Mexico geldt bovendien dat giften naar meer creators komen. Je weet nu welke fans je een gift hebben gestuurd, zodat je weet aan wie je je succes onder andere te danken hebt. Je kunt het hartje naast de persoon aantikken om diegene te laten weten dat je hun gift hebt ontvangen en waardeert. En dat zullen zij op hun beurt weer heel erg waarderen: een beetje aandacht van iemand waar ze fan van zijn.